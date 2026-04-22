Басилашвили пробился в основную сетку турнира серии Masters в Мадриде
Басилашвили пробился в основную сетку турнира серии Masters в Мадриде
После двух напряженных тай-брейков и решающего сета Басилашвили обеспечил себе место среди 96 лучших теннисистов мира 22.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-22T18:08+0400
2026-04-22T18:08+0400
2026-04-22T18:08+0400
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили сыграет в основной сетке турнира серии Masters в Мадриде. Традиционный Masters в Мадриде в этом году проходит с 22 апреля по 3 мая. Главным фаворитом турнира называют итальянца Янника Синнера, возглавившего в середине апреля рейтинг ATP. В финале квалификационного этапа грузинский теннисист победил 90-ю ракетку мира Патрика Кипсона в трех сетах – 6:7, 7:6, 6:4. Ранее, в полуфинале квалификационного этапа, Басилашвили обыграл итальянца Стефано Травалья – 7:6, 6:4. На сегодня Басилашвили занимает 120-е место в рейтинге ATP, его следующий соперник в основной сетке турнира Masters в Мадриде будет объявлен позже. Лучшим результатом 33-летнего грузинского теннисиста в мировом рейтинге было 16 место в 2018 году, а на его счету – пять побед на турнирах ATP высшей категории. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, мадрид, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, мадрид, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
Басилашвили пробился в основную сетку турнира серии Masters в Мадриде
После двух напряженных тай-брейков и решающего сета Басилашвили обеспечил себе место среди 96 лучших теннисистов мира
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили сыграет в основной сетке турнира серии Masters в Мадриде.
Традиционный Masters в Мадриде в этом году проходит с 22 апреля по 3 мая. Главным фаворитом турнира называют итальянца Янника Синнера, возглавившего в середине апреля рейтинг ATP.
В финале квалификационного этапа грузинский теннисист победил 90-ю ракетку мира Патрика Кипсона в трех сетах – 6:7, 7:6, 6:4.
Ранее, в полуфинале квалификационного этапа, Басилашвили обыграл итальянца Стефано Травалья – 7:6, 6:4.
На сегодня Басилашвили занимает 120-е место в рейтинге ATP, его следующий соперник в основной сетке турнира Masters в Мадриде будет объявлен позже.
Лучшим результатом 33-летнего грузинского теннисиста в мировом рейтинге было 16 место в 2018 году, а на его счету – пять побед на турнирах ATP высшей категории.