Гражданин Грузии задержан за шпионаж в пользу иностранного государства – СГБ

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Сотрудники департамента контрразведки задержали гражданина Грузии за шпионаж в пользу иностранных спецслужб, еще двоим – будет предъявлено обвинение заочно, говорится в сообщении Службы государственной безопасности. В ведомстве не уточняют, на спецслужбы какой страны работали граждане Грузии. По данным следствия, задержанный был завербован иностранными спецслужбами и получил кодовый псевдоним. Сотрудник иностранных спецслужб поручал гражданину Грузии за определенную сумму собирать информацию, направленную против государства. В частности, следствие установило, что задержанному было поручено собирать и передавать информацию по следующим направлениям: дислокация, численный состав и средства силовых структур Грузии – МВД Грузии, СГБ Грузии, Минобороны, а также фото- и видеосъемка мест расположения этих ведомств, информация о расположении стратегических объектов, в том числе мостов и магистралей. Также СГБ Грузии уличили в подобных действиях еще двух граждан Грузии, которые тоже работали на указанную спецслужбу. В данный момент оба гражданина не находятся в стране, и им будет предъявлено обвинение заочно. Всем трем гражданам Грузии грозит от 8 до 12 лет лишения свободы за шпионаж. В грузинском уголовном кодексе под шпионажем подразумевается сбор, хранение или передача либо вымогательство или похищение в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям вещей, документов, сведений или иных данных, содержащих государственную тайну Грузии, а также сбор или передача иной информации по заданию иностранной разведки в ущерб интересам Грузии.

