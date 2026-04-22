Грузия – председатель Форума по безопасности ОБСЕ. Главные приоритеты

Грузия – председатель Форума по безопасности ОБСЕ. Главные приоритеты

Sputnik Грузия

Форум по сотрудничеству в области безопасности является основным директивным органом ОБСЕ, основная цель которого – содействие укреплению безопасности в рамках... 22.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-22T16:06+0400

2026-04-22T16:06+0400

2026-04-22T17:53+0400

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Приоритетами работы Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ под председательством Грузии странут прозрачность и снижение рисков в вопросах мировой безопасности, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Грузия стала страной-председателем Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в апреле 2026 года, в рамках ротации после Франции. Грузия будет возглавлять Форум по сотрудничеству в области безопасности до 4 сентября, после чего председательство перейдет к Великобритании. "У председательства Грузии есть четко определенные приоритеты, которые мы намерены реализовать в тесном сотрудничестве со всеми государствами-участниками. На этом фоне Форум должен выполнять функцию главной платформы прозрачности и снижения рисков. Его деятельность является ключевой для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ", – сказала Бочоришвили. По словам главы МИД, Грузия планирует начать с усиления соответствия Кодексу поведения ОБСЕ по военно-политическим аспектам безопасности, включая обмен передовым опытом в отношении национальных механизмов исполнения и мер поддержки их эффективного использования. Второй диалог по безопасности коснется влияния вооруженного конфликта на женщин и девочек. "Третий диалог по безопасности будет посвящен нарушениям прав человека в период конфликта в рамках Кодекса поведения. Его цель – повысить осведомленность государств-участников о предотвращении подобных нарушений, об их обязательствах, в том числе путем изучения взаимосвязи между международным гуманитарным правом и международным правом о правах человека в вооруженных конфликтах, а также укрепить эффективное осуществление этих обязательств на национальном уровне", – заявила Бочоришвили. По ее словам, ситуация с безопасностью в регионе ОБСЕ по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность. "Сегодня мы видим, как разрушаются те доверие и предсказуемость, которые должны быть основой нашей системы безопасности. Выполнение обязательств, взятых в рамках организации, в том числе предусмотренных Венским документом и других мер, направленных на укрепление доверия и безопасности, сталкивается с постоянными вызовами. Механизмы снижения рисков находятся под давлением, уровень прозрачности и предсказуемости в военной сфере низок, а возможности для диалога часто ограничиваются политическими факторами или факторами безопасности", – отметила Бочоришвили. По ее словам, сегодня с беспрецедентной скоростью появляются новые и постоянно меняющиеся угрозы. К ним относятся распространение передовых военных технологий, расширение киберопераций, содержащих потенциальные вызовы безопасности, и гибридные угрозы, стирающие границы между конвенционными и неконвенционными формами ведения войны. "Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) должен ответить на эти вызовы не только путем укрепления существующих обязательств, но и путем содействия инновациям, расширения сотрудничества и обмена передовым опытом между государствами-участниками", – сказала Бочоришвили.По заявлению министра, именно опыт страны определяет подход Грузии к председательству в форуме. "Мы поддерживаем конструктивное вовлечение и принятие практических мер для укрепления мира, стабильности и безопасности на всей территории ОБСЕ. Также мы осознаем, что безопасность не достигается только использованием формальных инструментов. Это требует постоянного вовлечения, восстановления доверия и готовности выслушивать основательные аргументы и реагировать на них", – сказала Бочоришвили. По ее словам, Грузия твердо намерена обеспечить, чтобы Форум сотрудничества в области безопасности (FSC) оставался платформой для конструктивного диалога и принятия практических решений. Форум по сотрудничеству в области безопасности является основным директивным органом ОБСЕ, основная цель которого – содействие укреплению безопасности в рамках ОБСЕ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

великобритания

франция

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, великобритания, франция, тбилиси, мака бочоришвили, обсе