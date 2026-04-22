Грузия будет претендовать на пост председательства ОБСЕ

Единственно известная альтернатива Грузии – Чехия 22.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-22T15:26+0400

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузия официально подала заявку на председательство ОБСЕ в 2027 году, заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили. На данный момент дипломатическая борьба за будущие годы председательства в ОБСЕ ведется в условиях серьезного политического кризиса внутри организации. Главный вызов – найти страну, которую одобрят и Запад, и Россия. На сегодняшний день на пост председателя ОБСЕ уже претендует Чехия. Но, по мнению экспертов, учитывая текущую геополитическую обстановку, утверждение Чехии может столкнуться с трудностями, так как Прага занимает жесткую позицию в текущих конфликтах. Избрание председателя происходит большинством голосов, однако при этом любая из 57 стран имеет право вето без объяснения причин. На сегодня председателем ОБСЕ является Швейцария.

