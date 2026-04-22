Грузия и Казахстан подпишут документ о стратегическом партнерстве – Кавелашвили

Грузия и Казахстан подпишут документ о стратегическом партнерстве – Кавелашвили

Президент Грузии находится в Казахстане вместе с делегацией 22.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-22T19:41+0400

2026-04-22T19:41+0400

2026-04-22T19:41+0400

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Казахстан и Грузия подпишут документ о стратегическом партнерстве, который определит возможности обеих стран по ключевым направлениям, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, подводя итоги своего визита в Казахстан. Президент Грузии встретился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в рамках Регионального экологического саммита RES-2026, который проходит в Астане с 22 по 24 апреля. Президент Грузии находится в Казахстане вместе с делегацией. "В ближайшем будущем Казахстан и Грузия подпишут документ о стратегическом партнерстве, в котором будут прописаны возможности обеих стран и взаимовыгодные процессы по всем направлениям", – сказал Кавелашвили. Он отметил, что необходимость подписания документа возникла исходя из традиционной дружбы, связывающей страны друг с другом в различных областях торговли и экономики. По его словам, для Грузии важно поддерживать очень хорошие отношения практически со всеми странами Центральной Азии. "Помимо экологии, вы знаете, что тема Среднего коридора очень привлекательна, особенно с учетом того, что она все больше обретает свою функцию. Всем известно, что этот процесс немыслим без Грузии, и мы все единодушно с этим согласны. У нашей страны очень хорошие возможности", – резюмировал Кавелашвили. Грузия и Казахстан Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси учредили Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между странами, развитию туризма и культурных связей. Учредители объединения – компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала.

тбилиси

астана

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, астана, казахстан, михаил кавелашвили, касым-жомарт токаев