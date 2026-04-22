Грузия и Китай внесут изменения в Соглашение о свободной торговле

В Пекине был затронут вопрос увеличения экспорта грузинской продукции в Китай

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузия и Китай подписали протокол о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле между странами, который предусматривает адаптацию существующего соглашения к требованиям современной торговой среды, уточнение конкретных областей сотрудничества и добавление новых направлений, сообщили в Минэкономики. Протокол о внесении поправок в Соглашение о свободной торговле был подписан во время визита главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили в Китай. В Пекине состоялась ее встреча с министром коммерции Китая Ван Вэньтао, который также подписал протокол. В Пекине стороны обсудили вопросы укрепления экономического сотрудничества между двумя странами и возможности их дальнейшего углубления. Также был затронут вопрос увеличения экспорта грузинской продукции в Китай. Министры подчеркнули высокий уровень стратегического партнерства между Грузией и Китаем. Было отмечено, что в последние годы экономические отношения между странами значительно развились. В первом квартале 2026 года товарооборот между Грузией и Китаем увеличился на 55%. Китай – третий по величине торговый партнер Грузии и первый по экспорту. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

