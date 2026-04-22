Грузия завоевала две медали в первый день чемпионата Европы по борьбе в Тиране

Грузинские мастера греко-римского стиля мощно вошли в финал европейского первенства в Албании 22.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-22T11:51+0400

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе уверенно начала выступление на чемпионате Европы в Тиране, завоевав две серебряные медали в первый соревновательный день. Чемпионат Европы по борьбе проходит в столице Албании с 20 по 26 апреля. Разыгрываются медали в 30 весовых категориях у мужчин и женщин, в вольной и греко-римской борьбе. Действующий чемпион мира, 18-летний Вахтанг Лолуа, завоевал серебряную медаль. В финале он уступил Эмину Сепершаеву, выступающему под нейтральным флагом, принеся сборной первую награду на турнире. Вторую медаль для Грузии добыл Рамаз Зоидзе (77 кг), который в решающем поединке проиграл четырехкратному чемпиону Европы и двукратному чемпиону мира, армянину Малхасу Амояну. В среду, 22 апреля, за золото поборется еще один представитель Грузии – Юрий Ломадзе (72 кг).

