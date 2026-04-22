https://sputnik-georgia.ru/20260422/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-298236158.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-22T09:05+0400
экономика
грузия
россия
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1c/288135662_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_fe06a729f3eb0e084e9afba68f0c0958.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1c/288135662_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_e07605f91085ea50144386a59aa3de8a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
09:01 22.04.2026 (обновлено: 09:05 22.04.2026)
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2026 года вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 737,9 миллиона долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в первом квартале 2026 года составила 12,6%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России, январь-март 2026 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
145,5
12,1
Импорт
592,5
15,2
Всего
737,9
14,6
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 35,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 11,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, 9,7 тысячи тонн минеральных и тысяч тонн газированных вод, с содержанием сахара, 6,9 тысячи тонн спиртных напитков, а также 1,8 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-март 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
32,7
18,4
Спиртные напитки
29,8
2,1
Минеральные воды
19,4
-2,6
Фрукты, орехи и другие съедобные части растений
16,6
57,7
Лимонад
8,6
-7,4
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-марте текущего года из соседней страны завезли 73,5 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 298,3 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов (в 2025 году импорта данной продукции не было), 180,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 37,6 тысячи тонн, а также 7,9 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-март 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Сырая нефть
118,5
-
Нефть и нефтепродукты
117,4
-25,1
Пшеница и меслин
18,8
75,7
Электроэнергия
12,9
2 132,9
Подсолнечное масло
11,8
37,7
В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.