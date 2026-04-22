https://sputnik-georgia.ru/20260422/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-298236158.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-22T09:05+0400

экономика

грузия

россия

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1c/288135662_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_fe06a729f3eb0e084e9afba68f0c0958.jpg

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2026 года вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 737,9 миллиона долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в первом квартале 2026 года составила 12,6%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 35,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 11,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, 9,7 тысячи тонн минеральных и тысяч тонн газированных вод, с содержанием сахара, 6,9 тысячи тонн спиртных напитков, а также 1,8 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-марте текущего года из соседней страны завезли 73,5 тысячи тонн пшеницы и меслин.Из России также завезли 298,3 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов (в 2025 году импорта данной продукции не было), 180,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 37,6 тысячи тонн, а также 7,9 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

