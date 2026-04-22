Какой сегодня церковный праздник: 22 апреля 2026

По православному церковному календарю 22 апреля отмечают день памяти мучеников Евпсихия, Вадима, Дисана, Мариава, Авдиеса и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.ЕвпсихийПо церковному календарю 22 апреля поминают мученика Евпсихия, который пострадал при императоре Юлиане Отступнике (361-363).Родился будущий cвятой в христианской знатной семье в Кесарии Кападокийской. В день, когда он праздновал свадьбу, мимо места, где проходило торжество, прошла праздничная процессия язычников. Они направлялись в храм богини Фортуны для жертвоприношения.Евпсихий, разгневавшись, оставил невесту, собрал людей и разрушил храм, где уже было все готово для жертвоприношений.Император Юлиан, особо почитающий Фортуну, разгневался и обрушил свое негодование на весь город. Одних граждан он казнил, других – сослал, у церквей отнял имущество, а христианское духовенство отправил на военную службу.Сам город лишил звания Кесария, то есть Царственный, и обратил в простое селение с прежним названием Маза, обложив жителей тяжелой данью. Юлиан угрожал уничтожить город полностью, если жители не построят новый языческий храм вместо уничтоженного.По указу императора Евпсихия пытали, чтобы заставить принести исповедника жертвы идолам. Но праведник остался верен Христу и был обезглавлен. Произошли это в 362 году. Через год после гибели Юлиана христиане Кесарии Каппадокийской построили над гробом Евпсихия прекрасный храм.Архимандрит ВадимПо церковному календарю 22 апреля поминают преподобномученика Вадима, архимандрита, пострадавшего во время правления персидского царя Сапора II (310-381).Родился будущий святой в богатой и знатной семье в персидском городе Вифлапате в IV веке. В молодые годы он раздал часть имения и ушел в пустыню, где основал на свои средства монастырь.Для уединенной молитвы святой уходил на гору, где однажды удостоился видеть Славу Божью.Архимандрита вместе с семью учениками схватили, когда царь Сапор начал преследовать христиан. Их ежедневно пытали в темнице, чтобы заставить отречься от Христа и поклониться огню и солнцу, но мученики мужественно держались.Так прошло четыре месяца. За это время преподобный Вадим стал опорой и духовным вождем для христиан, живших в Персии.Один из вельмож-христиан, Нирсан, не выдержав испытаний, отказался от Спасителя. В знак полного подчинения Сапор потребовал от него отрубить голову архимандриту Вадиму. Нирсан выполнил приказ, но, терзаемый угрызением совести, сам бросился на меч.Ученики преподобномученика вышли из темницы после смерти Сапора.Дисан, Мариав, Авдиес и другиеПо церковному календарю 22 апреля поминают епископа Дисана, пресвитера Мариава, Авдиеса и прочих 270 мучеников, принявших смерть от персидского царя Сапора II примерно в 362-364 году.Все христиане, находящиеся в плену, отказались отречься от веры Христовой. Среди них была и мученица Ия, которую по церковному календарю поминают 11 сентября.ИмениныПо церковному календарю 22 апреля именины отмечают Авдиес, Гавриил, Вадим, Евпсихий, Дисан и Мариав.Материал подготовлен на основе открытых источников.

