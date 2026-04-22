Кавелашвили на форуме в Астане: экология влияет не только на политику, но и на экономику

В саммите участвуют представители стран Центральной и Восточной Азии, а также Южного Кавказа 22.04.2026

2026-04-22T13:28+0400

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Охрана окружающей среды – это уже не просто тема политических дискуссий, а вопрос, затрагивающий экономику стран и повседневную жизнь общества, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, выступая на пленарном заседании Регионального экологического саммита в Астане.Региональный экологический саммит RES-2026 проходит в Астане с 22 по 24 апреля. Он был инициирован президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года.В своем выступлении президент Грузии поблагодарил правительство Казахстана и президента страны Касым-Жомарта Токаева за организацию этого важного саммита.Он также отметил, что укрепление экологического управления, разработка климатической политики и содействие "зеленому" и инклюзивному росту являются неотъемлемыми частями национальных стратегических документов.По его словам, изменение климата, водная безопасность, риски утраты биоразнообразия и загрязнение окружающей среды – это взаимосвязанные вызовы, которые все чаще создают проблемы для устойчивого развития и экономической стабильности."Грузия предлагает четкое видение, основанное на укреплении экологического управления, разработке климатической политики и содействии “зеленому” и инклюзивному росту. Эти приоритеты являются неотъемлемой частью наших национальных стратегических документов и подтверждают нашу непоколебимую поддержку принципов устойчивого развития", – заявил Кавелашвили.В саммите принимают участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Армении, а также премьер-министр Азербайджана.Президент Грузии находится в Казахстане вместе с делегацией, в состав которой вошли министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили, глава администрации президента Кетеван Квиникадзе и заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

