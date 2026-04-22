Кредит ЕС Украине разблокирован
Идет процесс согласования последних деталей 22.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-22T17:58+0400
2026-04-22T18:11+0400
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Евросоюз пока не завершил окончательно процедуру согласования кредита Киеву на 90 млрд евро на ближайшие два года, ранее блокировавшегося Венгрией, однако рассчитывает утвердить его до конца недели, сообщает РИА Новости."Кредит согласован сегодня на уровне постпредов, для его окончательного утверждения запущена письменная процедура в Совете ЕС, ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг во второй половине дня", – говорится в сообщении агентства.Поражение премьер-министра Виктора Орбана на прошедших парламентских выборах в Венгрии позволило Европейскому союзу сдвинуть с мертвой точки вопрос о выделении кредита Украине. Преемник Орбана, Питер Мадьяр, не стал блокировать эту инициативу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
17:58 22.04.2026 (обновлено: 18:11 22.04.2026)
© photo: Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
