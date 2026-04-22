Кризис, Запад и "уличная политика": в Грузии спорят о будущем оппозиции

Разбираемся, что не так с грузинской оппозицией и какие у нее планы на ближайшее будущее 22.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-22T15:23+0400

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. В Грузии развернулась острая полемика вокруг стратегии оппозиции: одни эксперты говорят о ее кризисе и отсутствии альтернативы, другие – о роли "уличной политики" и влиянии Запада, на фоне подготовки к масштабной акции оппозиционеров 26 мая. Ранее девять оппозиционных партий объявили о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости. В начале марта они также заявили о создании "Альянса оппозиции" и намерении "сменить в стране власть". Политолог Ника Читадзе считает, что координация и объединение оппозиции является позитивным фактором, поскольку основаны на общих ценностях, прежде всего идее интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Однако, по его словам, этого недостаточно для полноценной политической конкуренции. "Недостаточно лишь говорить о том, насколько плоха "Грузинская мечта". Оппозиция должна предложить обществу альтернативу", – сказал Читадзе. Он подчеркнул, что важным этапом политической активности станет массовое собрание 26 мая, однако этим деятельность оппозиции не ограничивается. По его мнению, ключевым остается разработка конкретной экономической программы, поскольку социально-экономические проблемы являются основными для населения. "Прежде чем говорить о НАТО и правах человека, необходимо предложить экономическую программу – как улучшится жизнь граждан при смене власти", – отметил политолог. Кризис в оппозиции Оппозиция в Грузии находится в "содержательном кризисе" и не предлагает обществу реальных альтернатив по ключевым проблемам, считает политэкономист Реваз Каранадзе. По его оценке, коалиции оппозиции формируются вокруг политической борьбы за власть, а не вокруг программ развития. Каранадзе также заявил, что оппозицию объединяет стремление к внешней легитимации, при этом она не пользуется широкой поддержкой внутри страны. "Оппозицию объединяет желание любым путем получить власть и легитимность извне", – утверждает он. Наконец, Каранадзе считает, что у оппозиции нет поддержки населения по двум причинам: негативное восприятие части политиков и отсутствие альтернативной программы развития. Коабитация В том, что оппозиция не пользуется широкой поддержкой и не способна привести к смене власти, а политическая система остается "заблокированной" из-за отсутствия реальных альтернатив, уверен лидер "Картули даси" Джонди Багатурия. Власть, по его словам, использует существующую оппозицию как механизм, который в итоге способствует перераспределению голосов в ее пользу. Он добавил, что нынешняя ситуация напоминает возобновление коабитации, и заявил, что власть не отказывается от существования такой оппозиции, поскольку она "создает политическое поле, где не могут появиться альтернативы". При этом, по его словам, в оппозиции нет новых лидеров, а улица стала "болотом", где не может появиться новая политическая сила. "Они стоят уже 507 дней. Новый лидер так и не появился. Любой, кто к ним присоединяется, оказывается частью этого болота и таким же одноклеточным амебоподобным существом, как и само это болото. В такой среде ничего нового появиться не может. Это болото, которое они создают на улице", – отметил он. Багатурия также утверждает, что Запад сократил финансирование оппозиции, поскольку она не демонстрирует результатов, а смена власти через нее стала невозможной. "Запад платит деньги, но ни европейцы, ни американцы не будут давать средства просто так, если нет результата. И все поняли, что они уже не способны свергнуть власть, поэтому финансирование исчезло", – заявил Багатурия. Запад и оппозиция Запад не заинтересован в приходе оппозиции к власти в Грузии, а рассматривает ее скорее как инструмент для создания политической нестабильности, считает политолог Рамаз Сакварелидзе. "Фактически для Запада главным ориентиром является улица. Ему нужна оппозиция на улице, а не в парламенте. Поэтому эта оппозиция находится в сложном положении – партнеры вынуждают ее оставаться на улице", – заявил Сакварелидзе. Он отметил, что внутри оппозиции сохраняются разногласия относительно путей прихода к власти – от революционного до парламентского. А также подчеркнул, что западные подходы постепенно меняются, и из-за рубежа поступают сигналы о необходимости перехода Грузии к более "нормальному" функционированию политической системы. Сакварелидзе привел в пример политические процессы в Венгрии, подчеркнув важность институциональной политической конкуренции и "преемственности власти". Подобный подход, по его мнению, позволил сделать развитие страны более предсказуемым, тогда как в Грузии, по оценке Сакварелидзе, отсутствует понимание политического курса из-за того, что оппозиция сосредоточена на уличной активности. По его словам, сейчас оппозиция лишь начинает задумываться о работе с обществом, однако пока неясно, какие конкретные идеи она может предложить гражданам. По оценке Сакварелидзе, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от способности оппозиции перейти от уличной активности к программной политике и участию в парламентских процессах.

