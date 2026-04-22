Миграция и безопасность Грузии – последние данные СГБ

Миграция и безопасность Грузии – последние данные СГБ

Ведомство подготовило подробный отчет, который будет рассмотрен парламентом в рамках весенней пленарной сессии 22.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-22T22:23+0400

2026-04-22T22:23+0400

2026-04-22T22:23+0400

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Миграционные риски остаются одним из объектов пристального внимания Службы государственной безопасности – ведомство выделило отрицательные факторы, которые могут оказать негативное влияние на безопасность страны, говорится в отчете СГБ за 2025 год. По данным службы, в прошлом году одним из приоритетных направлений деятельности некоторых иностранных спецслужб или связанных с ними лиц стало наблюдение за экономическими процессами, происходящими в Грузии, и попытки создания рычагов экономического влияния на страну. В частности, СГБ утверждает, что для осуществления своих целей иностранные силы организовали ряд мероприятий, направленных на установление связей с успешными предпринимателями, работающими в грузинской экономике, с целью их использования в собственных интересах в будущем. Кроме того, СГБ сообщает, что в некоторых компаниях, где руководят иностранные граждане, наблюдается тенденция к найму иностранцев. "Это в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на социально-экономической ситуации в стране", – подчеркнуто в отчете. Кроме того, СГБ продолжало выявлять сферы интересов и контактов руководителей и сотрудников иностранных компаний и проводить анализ торгово-экономических соглашений, подлежащих заключению в двустороннем и многостороннем формате с различными странами в Грузии, с целью выявления возможных рисков. Проблема миграции Контроль миграции в Грузии был также одним из приоритетных направлений работы СГБ страны. В соответствии с установленным законодательством порядком Служба проводила надлежащие проверки иностранных граждан, желающих въехать в Грузию, получить гражданство и различные типы вида на жительство. СГБ определяла целесообразность выдачи указанных разрешений. За отчетный период Служба проверила личные дела 157 011 граждан, обратившихся за получением вида на жительство в Грузии на различных условиях. Из них в 6374 случаях были вынесены отрицательные рекомендации. Кроме того, по данным СГБ Грузии, после завершения обучения в грузинских высших учебных заведениях некоторые иностранные граждане пытались обосноваться в стране на основании фиктивного брака с гражданином Грузии, а также на основании трудового договора или создания компании в Грузии. Также продолжался оперативный контроль за иностранцами, въезжающими в Грузию. Кроме того, в отдельных случаях были зафиксированы контакты представителей спецслужб и лиц, периодически выезжающих за границу, а также факты попытки получения информации по интересующим их вопросам и их вербовки. "В результате оперативного контроля за иностранцами, посещающими или временно проживающими в Грузии, были выявлены несколько лиц, отличавшихся особенно антигрузинскими действиями, распространением ложной и искаженной информации, попытками дискредитации государственности и истории Грузии, а также демонстративным выражением враждебного и оскорбительного отношения к Грузии и грузинскому народу", – говорится в сообщении. По данным СГБ, в отношении этих лиц был принят ряд мер, включая запрет въезда в Грузию. Отчет будет рассмотрен парламентом в рамках весенней пленарной сессии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, сгб