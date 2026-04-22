Министры обороны Грузии и Армении обсудили безопасность и вызовы на Южном Кавказе

Министры обороны Грузии и Армении обсудили безопасность и вызовы на Южном Кавказе

Главы ведомств сосредоточились на добрососедских связях между двумя странами и позитивной динамике двустороннего сотрудничества в оборонном секторе 22.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-22T18:39+0400

2026-04-22T18:39+0400

2026-04-22T18:39+0400

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Вопросы безопасности и вызовов на Южном Кавказе обсудили на встрече министр обороны Грузии Ираклий Чиковани и его армянский коллега Сурен Папикян. Глава обороны Армении прибыл в Тбилиси с официальным визитом 22 апреля. Стороны обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества в оборонной сфере. Чиковани поблагодарил армянскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны и подтвердил поддержку Грузией территориальной целостности и суверенитета Армении. Главы ведомств сосредоточились на добрососедских, тесных связях между двумя странами и позитивной динамике двустороннего сотрудничества в оборонном секторе. Стороны обсудили направления, предусмотренные планом двустороннего сотрудничества на 2026 год, который, по сравнению с предыдущими годами, является более всеобъемлющим. После встречи министр обороны Армении почтил память погибших в боях за территориальную целостность Грузии у Мемориала Героев. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

ереван

тбилиси

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ереван, тбилиси, армения, ираклий чиковани