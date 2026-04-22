https://sputnik-georgia.ru/20260422/mvd-gruzii-pyat-chelovek-zaderzhany-za-narkotiki-v-osobo-krupnom-razmere-298241512.html
МВД Грузии: пять человек задержаны за наркотики в особо крупном размере
Sputnik Грузия
Фигурантам дела, среди которых есть лица, уличенные в содействии сбыту через тайники, грозит наказание вплоть до бессрочного заключения 22.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-22T21:01+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458098_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_84cb0d54c3542c5ae7966c041eb4d884.jpg
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Пять человек задержаны по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии их сбыту, а также незаконном культивировании наркосодержащих растений, сообщили в МВД. В ходе обысков жилых помещений обвиняемых, а также проведения следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли особо крупную партию наркотических средств, подготовленных к реализации. По данным ведомства, среди изъятого – метадон, альфа-ПВП, мефедрон, а также пять кустов каннабиса и до пяти килограммов высушенной марихуаны. Наркотические вещества были обнаружены в местах, указанных самими обвиняемыми, и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. В результате следственных действий сотрудники правоохранительных органов также изъяли материалы, необходимые для упаковки и выращивания наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458098_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_9acc758ccf85d7c399012a41376998b3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
