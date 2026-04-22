МВД Грузии: пять человек задержаны за наркотики в особо крупном размере

Фигурантам дела, среди которых есть лица, уличенные в содействии сбыту через тайники, грозит наказание вплоть до бессрочного заключения 22.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-22T21:01+0400

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Пять человек задержаны по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии их сбыту, а также незаконном культивировании наркосодержащих растений, сообщили в МВД. В ходе обысков жилых помещений обвиняемых, а также проведения следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли особо крупную партию наркотических средств, подготовленных к реализации. По данным ведомства, среди изъятого – метадон, альфа-ПВП, мефедрон, а также пять кустов каннабиса и до пяти килограммов высушенной марихуаны. Наркотические вещества были обнаружены в местах, указанных самими обвиняемыми, и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. В результате следственных действий сотрудники правоохранительных органов также изъяли материалы, необходимые для упаковки и выращивания наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

