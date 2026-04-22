https://sputnik-georgia.ru/20260422/naselenie-gruzii-39-milliona--sakstat-utochnil-dannye-vseobschey-perepisi-naseleniya-298253815.html
Население Грузии – 3,9 миллиона: "Сакстат" уточнил данные всеобщей переписи населения
Sputnik Грузия
В Тбилиси, по новым данным, проживает 1 331 485 человек 22.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-22T20:21+0400
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Население Грузии составляет 3 929 581 человек по данным всеобщей переписи населения страны 2024 года. Перепись населения и сельского хозяйства провели в Грузии в ноябре-декабре 2024 года, предварительные данные были опубликованы в конце июня 2025 года. Уточненные данные численности населения страны на 0,4% превышают показатели предварительных данных, согласно которым в стране проживало 3 914 000 человек. Из общего числа населения 2 442 231 человек проживает в поселениях городского типа, остальные 38% – живут в селах. В Тбилиси, по уточненным данным, проживает 1 331 485 человек, из которых 1 273 015 человек живут в самом городе, а 58 470 – в пригородах сельского типа. На втором месте по численности населения регион Имерети, где в городах проживает 273 742 человека, в селах – 236 999. Третье место по численности населения занимает регион Квемо Картли, где проживает 441 630 человек, при этом 246 976 – в селах, и только 194 654 – в городских поселениях. Гендерный состав населения По уточненным данным переписи населения, в Грузии проживает 2 048 577 женщин и 1 881 004 мужчины. При этом в Тбилиси соотношение женщин и мужчин – 54% на 46%. В регионах же живет практически равное число женщин и мужчин с погрешностью в 1-2% .В Мцхета-Мтианети, по данным переписи населения, проживает равное число женщин и мужчин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
