Влияние Саакашвили, "Альянс" и раскол: в Грузии обострился конфликт внутри оппозиции

Как известно, Саакашвили опубликовал в соцсети пост, в котором призвал соратников сосредоточиться на работе и "освободиться от его влияния" 22.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Раскол внутри "Альянса оппозиции" и заявления его лидеров подтверждают, что объединение было сформировано под внешним влиянием и не имело прочной идеологической основы, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ранее экс-президент Грузии, ныне осужденный Михаил Саакашвили написал в соцсети, что путь страны должен быть "грузинским, а не венгерским", подчеркнув, что "единственным выходом является революция". Он также раскритиковал оппозицию за низкую "уличную активность". В ответ партии, входящие в "Альянс оппозиции", заявили, что ни одна политическая сила не может объявлять себя единственным представителем протестного движения или единоличным лидером оппозиции. Позже Саакашвили опубликовал еще один пост, в котором призвал соратников сосредоточиться на работе и "освободиться от его влияния". "Все очевидно – как они сейчас конфликтуют и оскорбляют друг друга. Это люди, которые полностью управляются извне, не имеют ничего общего с интересами страны и являются врагами государства", – сказал Каладзе. По его словам, внутренние конфликты между участниками альянса показывают, что речь шла не о единстве ради страны или народа, а о "политическом проекте, который быстро потерял устойчивость". "Их единство, конечно же, было результатом внешних указаний. Это не было объединением на основе идеологии, любви к стране или интересов народа. Это было указание от их "покровителей", – отметил Каладзе. Между тем альянс Тамар Черголеишвили и Ники Гварамия, по словам одного из лидеров партии "Гирчи" Александра Раквиашвили, ввел цензуру в отношении Саакашвили, которого он назвал "фактическим политическим лидером этого лагеря". По его словам, такая ситуация является серьезным унижением для бывшего президента и отражает внутренние противоречия в оппозиции. Раквиашвили также выразил мнение, что альянс рано или поздно распадется. "Альянс рано или поздно все равно распадется, – сказал он. – Однако все честные сторонники Саакашвили обязаны потребовать освобождения от пиявок, которые делят его рейтинг и оскорбляют его". Он также добавил, что Саакашвили, по его мнению, должен "до конца рассказать правду об этих людях", подчеркнув, что тот знает о них больше остальных. "Альянс оппозиции" Девять оппозиционных партий ранее объявили о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости. В начале марта они также заявили о создании "Альянса оппозиции" и своем намерении "сменить в стране власть". В объединение, в частности, вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия" "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан. В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии. Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

