Южный Кавказ приобретает все большее стратегическое значение – президент Грузии
Устойчивое развитие для Грузии является не только международным обязательством, но и приоритетом государственной политики, напомнил Кавелашвили 22.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-22T14:00+0400
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Южный Кавказ приобретает все большее стратегическое значение благодаря своему потенциалу в области связности и сотрудничества, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем выступлении на пленарном заседании Регионального экологического саммита в Астане. Региональный экологический саммит RES-2026 проходит в Астане с 22 по 24 апреля. Президент Грузии находится в Казахстане вместе с делегацией, в состав которой вошли министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, глава администрации президента Кетеван Квиникадзе и заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили. "Южный Кавказ приобретает все большее стратегическое значение благодаря своему потенциалу в области связности и сотрудничества. Грузия, исторически связывавшая обширные регионы, культуры и рынки, продолжает укреплять эту роль, создавая стабильную и предсказуемую среду", – сказал Кавелашвили. Как отметил президент, устойчивое развитие для Грузии является не только международным обязательством, но и приоритетом государственной политики. "Поэтому цели устойчивого развития ООН являются неотъемлемой частью долгосрочной стратегии развития страны", – пояснил Кавелашвили. По его словам, сотрудничество Грузии с ООН играет решающую роль в этом процессе. Он также отметил важность поддержки Грузией мира и стабильности, что привело к высокому экономическому росту в последние годы. "Грузия продолжает оставаться решительным сторонником мира, стабильности и конструктивного диалога, что привело к высокому экономическому росту в последние годы. Эта стабильность опирается не только на экономические показатели, но и на прочные институты, прогнозируемую политическую обстановку, верховенство права и твердую приверженность международным обязательствам", – отметил Кавелашвили. По его словам, благодаря своему стратегическому положению и активному участию в региональных и международных инициативах Грузия укрепляет свою роль надежного моста, способствующего развитию транспортной инфраструктуры, энергетической безопасности и более широкому региональному сотрудничеству. Региональный экологический саммит 2026 года был инициирован президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года.
