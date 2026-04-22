Зачем глава Минэкономики Грузии поехала в Китай

В состав делегации вошли руководители ключевых ведомств, включая агентство "Производи в Грузии", для обсуждения инвестиций в энергетику и цифровой хаб...

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подпишет протокол, вносящий поправки в соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем в ходе визита в Пекин, говорится в сообщении Минэкономики Грузии. Квривишвили отправилась в Пекин вместе с делегацией, где проведет важные встречи с представителями китайского правительства и руководителями крупных компаний. В рамках своего визита в Китай глава Минэкономики Грузии планирует встретиться с министром коммерции Китая Ван Вэньтао и заместителем председателя Национальной комиссии по реформам и развитию Чжоу Хайбинем. Вместе с Квривишвили в запланированных в Пекине встречах примут участие заместители министра Геннадий Арвеладзе и Ираклий Надареишвили. В состав делегации также входят директор Государственного агентства нефти и газа Георгий Татишвили и руководитель агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Посол КНР Чжоу Цзянь 29 апреля официально вручил грузинской стороне соответствующую ноту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

