https://sputnik-georgia.ru/20260422/zelenskiy-v-voprose-evropeyskikh-dronov-khochet-zamazat-krovyu-vsekh---zakharova-298255322.html

Зеленский в вопросе европейских дронов хочет замазать кровью всех – Захарова

Sputnik Грузия

Зеленский действует по стандартной террористической логике – по логике бандитизма, заявила дипломат 22.04.2026, Sputnik Грузия

украина

обострение ситуации вокруг украины

в мире

политика

новости

германия

великобритания

польша

владимир зеленский

мария захарова

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/14/292197689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0eb1cde52fcb140f22120ea489b19b4e.jpg

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в террористической логике поведения – в контексте заявлений украинской стороны о помощи ряда стран НАТО в создании ударных беспилотников."Зеленский действует по стандартной террористической логике. По логике бандитизма, по логике настоящего преступника", – заявила дипломат.По ее словам, в вопросе европейских дронов украинский лидер стремится "замазать кровью всех, организовать такую круговую поруку". Захарова также указала, что Зеленский пытается представить себя "не единоличным уродом, а показать, что он как бы в группе цивилизованных"."А на самом деле, те же самые "цивилизованные" давно расчеловечились", – подчеркнула она.Между тем, по данным российского военного ведомства, ряд европейских государств на фоне растущих потерь украинской армии наращивает производство и поставки ударных дронов для атак по территории России. Финансирование направляется на расширение украинских и совместных предприятий в Польше, Великобритании, Германии, Норвегии, Латвии, Литве и других странах. На прошлой неделе Киев сообщил о подписании с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном первого соглашения о совместном производстве беспилотников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

