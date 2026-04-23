США споткнулись об Ормузский "мир через силу"

Генералы Пентагона уже прячут от неуравновешенного Трампа "ядерный чемоданчик", отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко 23.04.2026, Sputnik Грузия

Иран усилил контроль над Ормузским проливом. Полумиллионная иранская армия располагает огромными запасами ракет и дронов, подземными авиабазами и заводами ОПК. Тегеран готов к продолжению интенсивных боевых действий, и не планирует заключать унизительную "мирную сделку" с Вашингтоном. Американские ракетные арсеналы опустошены. Войск и сил для сухопутной операции в Иране у США явно недостаточно. Президент Дональд Трамп ищет выход из ближневосточного тупика.Американский лидер практически одновременно объявил военно-морскую блокаду Ирана и двухнедельное перемирие (прекращение огня), продленное на неопределенный срок вчера, 22 апреля. Однако блокада с участием тридцати кораблей ВМС США – акт и средство ведения войны на море. Артиллерийская стрельба эсминца USS Spruance типа "Арли Берк" по торговому иранскому судну "Туска" – не имеет ничего общего с прекращением огня.Пентагон планирует разминировать Ормузский пролив за шесть месяцев. Весь этот первозданный хаос американское издание The Diplomat политкорректно называет "стратегической непоследовательностью США". В реальности мы наблюдаем паническую безысходность – у Вашингтона нет военной стратегии и необходимых ресурсов для достижения целей. Новый виток эскалации быстро определит победителя – не США.Мирные переговоры Вашингтона и Тегерана в ближайшее время маловероятны – условия сторон не совпадают ни по одному пункту. Иран не намерен отказываться от ядерной программы, требует прекращения огня в Ливане, репараций от стран-агрессоров. Кроме того, противоречивые, провокационные и угрожающие заявления Дональда Трампа возмутили, оскорбили, привели в ярость представителей Исламской республики. Они отказались от дальнейших "дискуссий" с американцами.Спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад Багер Калибаф заявил, что полное прекращение огня имеет смысл только в случае снятия американской морской блокады. Калибаф заявил Трампу: "Вы не достигли своих целей военной агрессией, не добьетесь их и путем запугивания".Тегеран оставил за собой право на ракетные удары. Усилил контроль над Ормузским проливом, закрытым иранской стороной 18 апреля. КСИР вчера задержал два судна-нарушителя режима и опубликовал видео захвата контейнеровозов MSC Francesca и Epaminondas под панамским и либерийским флагами, чтобы всем стало ясно, кто по-настоящему контролирует пролив. Контейнеровозы задержаны за "угрозу морской безопасности из-за эксплуатации без необходимых разрешений и вмешательства в навигационные системы".Всюду клинИран задерживает гражданские суда без артиллерийской стрельбы по машинному отделению, и в целом действия КСИР в Ормузском проливе соответствуют международному праву: "Морское судно, пытающееся прорваться через блокаду, подлежит конфискации вместе с грузом". А еще Иран способен "отрубить" 97 процентов мирового интернет-трафика, который передается по оптоволоконным кабелям на дне пролива. Такой "мир через силу" точно не входил в расчеты американцев.США пытаются расширить морскую блокаду Ирана в Индийском океане. Перебрасывают в регион дополнительные силы и средства, которых все же недостаточно для крупномасштабной сухопутной операции. Лихорадит мировую экономику. Мы видим не стратегию, а стратегический тупик США.Иран не просто отказался от "сделки" на условиях Вашингтона. КСИР на центральной площади Тегерана показал всему миру аналог "Орешника" – 30-тонную ракету Khorramshahr-4 с "кассетной" боевой частью массой около двух тонн, дальностью до 4 000 км. Напомню, американские "Томагавки" на исходе, и для восполнения запасов потребуются годы. На всякий случай генералы Пентагона прячут от неуравновешенного Трампа "ядерный чемоданчик".Региональные союзники обсуждают закрытие американских военных баз, которые "стали обузой, а не активом". Арабские государства Персидского залива много лет готовились к различным сценариям конфликта с Ираном. Реальные масштабы и интенсивность ударов КСИР весной 2026-го оказались убийственно непредсказуемыми. Только Объединенные Арабские Эмираты к 8 апреля перехватили (над американскими военными объектами) 537 баллистических ракет, отразили 2256 ударов беспилотников и 26 атак крылатых ракет Ирана. А сколько не перехватили?И это статистика лишь одной из пяти стран региона, волей-неволей оказавшихся "в одной лодке" с американскими агрессорами. За соучастие в войне США и Израиля иранское руководство потребовало компенсации ущерба от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, Иордании, ОАЭ.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сегодня констатировал: "Благоприятного военного решения не существует… От Трампа ждут соглашения с Ираном, которое позволит выйти из тупика. Проблема в том, что администрация Трампа некомпетентна в дипломатии. Пример тому – продолжение украинского конфликта, переговоры с русскими провалены. И вдобавок ко всему Трампу приходится иметь дело с Израилем, который видит Иран угрозой своему существованию".Куда ни кинь – всюду клин. Американцам не поможет даже отчаянная готовность киевских марионеток участвовать в разминировании Ормузского пролива – всеми четырьмя старыми тральщиками класса Sandown, недопереданными Британией несуществующим ВМС Украины.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

