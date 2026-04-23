Борьба с коррупцией как главный приоритет – отчет СГБ Грузии

Борьба с коррупцией как главный приоритет – отчет СГБ Грузии

Sputnik Грузия

Грузия считается одной из успешных стран в борьбе с коррупцией в индексе верховенства закона в 2026 году 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T14:54+0400

2026-04-23T14:54+0400

2026-04-23T14:54+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. За преступления, связанные с коррупцией, СГБ Грузии в 2025 году привлекла к уголовной ответственности 104 человека, говорится в отчете ведомства о проделанной работе.Под коррупцией подразумеваются не только взяточничество, но и различные виды мошенничества, а также другие преступления, связанные с получением чиновником незаконной выгоды.По данным СГБ, всего в прошлом году было возбуждено 54 уголовных дела, связанных с такими преступлениями, как взяточничество, злоупотребление служебными полномочиями, превышение служебных полномочий, отмывание денег и другие."Борьба с коррупцией была одним из приоритетных направлений в 2025 году", – отмечается в отчете.При этом СГБ подчеркивает, что в Грузии выросла вовлеченность граждан в борьбу с коррупционными преступлениями чиновников. Всего в 2025 году в ведомство поступило 156 заявлений от граждан, из которых 15 – расследовали сотрудники СГБ, а 48 – были переданы другим ведомствам. Еще 66 обращений находятся в процессе изучения.Помимо расследования уголовных дел, связанных с коррупцией, по данным СГБ, ведется анализ сфер и служб, наиболее уязвимых для коррупционных рисков, что дает возможность принимать комплексные меры для решения проблемы.Грузия считается одной из успешных стран в борьбе с коррупцией в индексе верховенства закона в этом году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сгб, грузия против коррупции