https://sputnik-georgia.ru/20260423/borba-s-korruptsiey-kak-glavnyy-prioritet--otchet-sgb-gruzii-298269220.html
Борьба с коррупцией как главный приоритет – отчет СГБ Грузии
Sputnik Грузия
Грузия считается одной из успешных стран в борьбе с коррупцией в индексе верховенства закона в 2026 году 23.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-23T14:54+0400
политика
грузия
новости
сгб
грузия против коррупции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23370/57/233705793_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_2d914442f43ebdfc2b12ab970f4eb5f8.jpg
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. За преступления, связанные с коррупцией, СГБ Грузии в 2025 году привлекла к уголовной ответственности 104 человека, говорится в отчете ведомства о проделанной работе.Под коррупцией подразумеваются не только взяточничество, но и различные виды мошенничества, а также другие преступления, связанные с получением чиновником незаконной выгоды.По данным СГБ, всего в прошлом году было возбуждено 54 уголовных дела, связанных с такими преступлениями, как взяточничество, злоупотребление служебными полномочиями, превышение служебных полномочий, отмывание денег и другие."Борьба с коррупцией была одним из приоритетных направлений в 2025 году", – отмечается в отчете.При этом СГБ подчеркивает, что в Грузии выросла вовлеченность граждан в борьбу с коррупционными преступлениями чиновников. Всего в 2025 году в ведомство поступило 156 заявлений от граждан, из которых 15 – расследовали сотрудники СГБ, а 48 – были переданы другим ведомствам. Еще 66 обращений находятся в процессе изучения.Помимо расследования уголовных дел, связанных с коррупцией, по данным СГБ, ведется анализ сфер и служб, наиболее уязвимых для коррупционных рисков, что дает возможность принимать комплексные меры для решения проблемы.Грузия считается одной из успешных стран в борьбе с коррупцией в индексе верховенства закона в этом году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23370/57/233705793_82:0:1415:1000_1920x0_80_0_0_c1ef6e675a16df03c1b80e6efaa2c9b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
