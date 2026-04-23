Грузия будет активнее развивать сельское хозяйство – разработана новая программа
Главная цель госпрограммы – ускорить развитие сельскохозяйственного сектора, углубить знания, стимулировать рост экспорта и укрепить продовольственную... 23.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-23T23:17+0400
22:56 23.04.2026 (обновлено: 23:17 23.04.2026)
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Новую государственную программу финансирования сельского хозяйства, основанную на обновленном и современном подходе к поддержке сельскохозяйственного сектора, презентовали в Грузии.
Главная цель программы – ускорить развитие сельскохозяйственного сектора, углубить знания, стимулировать рост экспорта и укрепить продовольственную безопасность. Эта реформа должна обеспечить расширение прав и возможностей фермеров, производство высококачественной грузинской продукции, импортозамещение и увеличение экспортного потенциала.
На презентации программы с приветственными речами выступили премьер-министр Ираклий Кобахидзе и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.
В своем выступлении глава Минсельхоза сосредоточился на результатах последовательной государственной политики за последнее десятилетие и отметил, что за этот период значительно расширились институциональные, инфраструктурные, финансовые и технические механизмы поддержки сельскохозяйственного сектора, что уже отчетливо отразилось на росте как производства, так и экспорта.
"Начинается новый, модернизированный этап развития грузинского сельского хозяйства. Наша цель – раскрыть весь потенциал агросектора Грузии, повысить его конкурентоспособность и укрепить позиции на мировых рынках", – заявил Сонгулашвили.
По его словам, программа агрофинансирования разработана на основе широкого диалога с фермерами и передового международного опыта с учетом реальных потребностей страны.
Цель программы – создание единой, интегрированной, прозрачной и ориентированной на результат системы. Бенефициары будут отбираться на основе заранее определенных и прозрачных критериев, обеспечивающих справедливость и эффективность процесса.
Программа предусматривает внедрение современных инструментов и механизмов, разработку баз данных и укрепление системы мониторинга. Это обеспечит непрерывный анализ процессов, оценку результатов и эффективное использование бюджетных средств.
Особое внимание будет уделено усилению коммерциализации сельскохозяйственной деятельности, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому развитию сектора и укреплению продовольственной безопасности страны.