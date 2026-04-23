Грузия будет активнее развивать сельское хозяйство – разработана новая программа

Главная цель госпрограммы – ускорить развитие сельскохозяйственного сектора, углубить знания, стимулировать рост экспорта и укрепить продовольственную... 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T23:17+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Новую государственную программу финансирования сельского хозяйства, основанную на обновленном и современном подходе к поддержке сельскохозяйственного сектора, презентовали в Грузии. Главная цель программы – ускорить развитие сельскохозяйственного сектора, углубить знания, стимулировать рост экспорта и укрепить продовольственную безопасность. Эта реформа должна обеспечить расширение прав и возможностей фермеров, производство высококачественной грузинской продукции, импортозамещение и увеличение экспортного потенциала. На презентации программы с приветственными речами выступили премьер-министр Ираклий Кобахидзе и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили. "Начинается новый, модернизированный этап развития грузинского сельского хозяйства. Наша цель – раскрыть весь потенциал агросектора Грузии, повысить его конкурентоспособность и укрепить позиции на мировых рынках", – заявил Сонгулашвили. По его словам, программа агрофинансирования разработана на основе широкого диалога с фермерами и передового международного опыта с учетом реальных потребностей страны. Цель программы – создание единой, интегрированной, прозрачной и ориентированной на результат системы. Бенефициары будут отбираться на основе заранее определенных и прозрачных критериев, обеспечивающих справедливость и эффективность процесса. Программа предусматривает внедрение современных инструментов и механизмов, разработку баз данных и укрепление системы мониторинга. Это обеспечит непрерывный анализ процессов, оценку результатов и эффективное использование бюджетных средств. Особое внимание будет уделено усилению коммерциализации сельскохозяйственной деятельности, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому развитию сектора и укреплению продовольственной безопасности страны.

