Грузия установила рекорд по доходам от туризма

Грузия увеличила доходы от туризма, несмотря на события на Ближнем Востоке и вызванное ими негативное влияние на глобальные туристические потоки, заявили в... 23.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Доходы Грузии от туризма в первом квартале 2026 года выросли на 0,5% и достигли рекордных 829,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. По информации администрации, Грузия увеличила доходы от туризма, несмотря на события на Ближнем Востоке и вызванное ими негативное влияние на глобальные туристические потоки. В январе-марте текущего года особенно впечатляет рост доходов от туризма из ЕС и Великобритании. Расходы туристов из этих стран увеличились на 36,4% и составили 140,7 млн ​​долларов. Как отметила администрация, Европейский союз занимает первое место по доходам от туризма с долей в 17%. Кроме того, число туристических визитов в январе-марте 2026 года достигло рекордного показателя – одного миллиона, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным администрации, количество визитов международных путешественников за этот период составило 1,3 миллиона, что на 1,1% меньше по сравнению с январем-мартом 2025 года. Успехи 2025 года Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов (+6%). Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов. Также в топ-5 по тратам входят граждане стран ЕС, Турции, Азербайджана и Израиля. По прогнозам Galt & Taggart, в 2026 году доходы от туризма достигнут 5 миллиардов долларов, что станет рекордом для страны. Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, достигнув нового исторического максимума. Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году осуществили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше по сравнению с 2024 годом. Также в топ-5 вошли граждане Турции, Армении, Израиля и Азербайджана.

