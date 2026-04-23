https://sputnik-georgia.ru/20260423/gruziya-ustanovila-rekord-po-dokhodam-ot-turizma-298236856.html
Грузия установила рекорд по доходам от туризма
Sputnik Грузия
Грузия увеличила доходы от туризма, несмотря на события на Ближнем Востоке и вызванное ими негативное влияние на глобальные туристические потоки, заявили в...
2026-04-23T10:50+0400
экономика
грузия
туризм
национальная администрация туризма грузии
статистика
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1d/293957060_0:42:2048:1194_1920x0_80_0_0_a1a8ae1fab8f351365af1b74fb1b5637.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1d/293957060_225:0:2048:1367_1920x0_80_0_0_c3d68dafceb22593ce13c2b05f9b9051.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, туризм, национальная администрация туризма грузии, статистика, новости
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Доходы Грузии от туризма в первом квартале 2026 года выросли на 0,5% и достигли рекордных 829,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
По информации администрации, Грузия увеличила доходы от туризма, несмотря на события на Ближнем Востоке и вызванное ими негативное влияние на глобальные туристические потоки.
В январе-марте текущего года особенно впечатляет рост доходов от туризма из ЕС и Великобритании. Расходы туристов из этих стран увеличились на 36,4% и составили 140,7 млн долларов.
Как отметила администрация, Европейский союз занимает первое место по доходам от туризма с долей в 17%.
"Доходы от туристов из Турции в первом квартале выросли на 12,2% и составили 120,1 млн долларов, из Украины – на 34,2%, из Саудовской Аравии – на 47,6%", – отметила администрация.
Кроме того, число туристических визитов в январе-марте 2026 года достигло рекордного показателя – одного миллиона, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным администрации, количество визитов международных путешественников за этот период составило 1,3 миллиона, что на 1,1% меньше по сравнению с январем-мартом 2025 года.
Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов (+6%). Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов. Также в топ-5 по тратам входят граждане стран ЕС, Турции, Азербайджана и Израиля.
По прогнозам Galt & Taggart, в 2026 году доходы от туризма достигнут 5 миллиардов долларов, что станет рекордом для страны.
Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, достигнув нового исторического максимума.
Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году осуществили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше по сравнению с 2024 годом. Также в топ-5 вошли граждане Турции, Армении, Израиля и Азербайджана.