Грузия заняла третье место в командном зачете на ЧЕ по греко-римской борьбе в Тиране

Sputnik Грузия

В пятницу, 24 апреля, на чемпионате Европы начнутся выступления борцов вольного стиля 23.04.2026

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе завоевала пять медалей на чемпионате Европы в Тиране, что позволило ей занять третье место в командном зачете. Чемпионат Европы по борьбе проходит в столице Албании с 20 по 26 апреля. Разыгрываются медали в 30 весовых категориях у мужчин и женщин в вольной и греко-римской борьбе. Серебро завоевали Юрий Ломадзе (72 кг), Вахтанг Лолуа (55 кг) и Рамаз Зоидзе (77 кг), а бронзу – Диего Чхиквадзе (67 кг) и Гела Болквадзе (82 кг). В пятницу, 24 апреля, на чемпионате Европы начнутся выступления борцов вольного стиля.

