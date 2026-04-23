Китай может инвестировать в энергосектор Грузии – Минэкономики

Китайская компания выразила заинтересованность в инвестициях в энергетический сектор Грузии 23.04.2026

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Вопросы сотрудничества обсудила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили с представителями энергетических компаний Китая ZhenHua Oil Co. Ltd и Geo-Jade Petroleum. Встречи прошли в рамках визита Квривишвили в Китай. По данным Минэкономики Грузии, на встрече с председателем правления одной из крупнейших государственных энергетических компаний Китая ZhenHua Oil Co. Ltd стороны обсудили возможности добычи нефти и газа в Грузии. Китайская сторона также выразила заинтересованность в инвестициях в энергетический сектор Грузии. Китайская компания ZhenHua Oil Co. Ltd. – крупная китайская нефтегазовая компания. Она инвестирует в разведку, разработку месторождений и торговлю нефтью и газом. Уставной капитал компании составляет приблизительно 1-1,1 млрд долларов США. А вот на встрече с председателем правления компании Geo-Jade Petroleum обсуждались перспективы сотрудничества и выход компании на грузинский рынок. Мариам Квривишвили познакомила глав компаний с инвестиционной средой Грузии. Разговор был сосредоточен на стратегических отношениях между Грузией и Китаем, а также было подчеркнуто, что соглашение о свободной торговле между странами и двусторонний безвизовый режим делают грузинский рынок еще более привлекательным для инвесторов. Geo-Jade Petroleum – китайская нефтегазовая компания. Ее рыночная капитализация составляет 1,5 миллиарда долларов США, а доказанные и подтвержденные запасы равны 1,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Компания работает на мировых рынках и управляет производственными активами в различных странах.

