Кремль: встреча Путина и Зеленского возможна, но главное – цель

Москва пока не видит со стороны Киева политической воли к урегулированию 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T11:25+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только для того, чтобы финализировать договоренности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, главное, чтобы встреча была результативной, и она может состояться только при условии, что она будет для того, чтобы "финализировать договоренности".При этом он подчеркнул, что в Москве пока не видят со стороны Киева политической воли к урегулированию, и для того, чтобы президент Путин согласился на проведение встречи с Зеленским, Киеву нужно провести соответствующую работу."Этому (встрече президента России с Зеленским – Sputnik) должна предшествовать серьезная работа, а главное – политическая воля со стороны киевского режима. Политической воли пока мы не видим", – заключил представитель Кремля.Поговорить, а не капитулироватьКак ранее заявлял Песков, предложение Владимиру Зеленскому приехать в Москву остается в силе, президент России Владимир Путин всегда держит слово.Глава российского государства ранее неоднократно заявлял, что Москва всегда готова к переговорам, а Зеленский может приехать в столицу РФ, если у него есть готовность к встрече. Зеленский отказался от предложения."Да. Это было слово президента Путина, он всегда держит свое слово", – заявил Песков СМИ. Он также подчеркивал, что президент России приглашал в Москву поговорить, а не капитулировать.

россия, в мире, политика, москва, киев, минск, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины