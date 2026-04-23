https://sputnik-georgia.ru/20260423/kreml-vstrecha-putina-i-zelenskogo-vozmozhna-no-glavnoe--tsel-298272358.html
Кремль: встреча Путина и Зеленского возможна, но главное – цель
Кремль: встреча Путина и Зеленского возможна, но главное – цель
Sputnik Грузия
Москва пока не видит со стороны Киева политической воли к урегулированию
2026-04-23T11:25+0400
2026-04-23T11:25+0400
2026-04-23T16:11+0400
россия
в мире
политика
москва
киев
минск
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/07/270194751_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_a4d101a95a0bcd27b64e067b7955bd61.jpg
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только для того, чтобы финализировать договоренности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, главное, чтобы встреча была результативной, и она может состояться только при условии, что она будет для того, чтобы "финализировать договоренности".При этом он подчеркнул, что в Москве пока не видят со стороны Киева политической воли к урегулированию, и для того, чтобы президент Путин согласился на проведение встречи с Зеленским, Киеву нужно провести соответствующую работу."Этому (встрече президента России с Зеленским – Sputnik) должна предшествовать серьезная работа, а главное – политическая воля со стороны киевского режима. Политической воли пока мы не видим", – заключил представитель Кремля.Поговорить, а не капитулироватьКак ранее заявлял Песков, предложение Владимиру Зеленскому приехать в Москву остается в силе, президент России Владимир Путин всегда держит слово.Глава российского государства ранее неоднократно заявлял, что Москва всегда готова к переговорам, а Зеленский может приехать в столицу РФ, если у него есть готовность к встрече. Зеленский отказался от предложения."Да. Это было слово президента Путина, он всегда держит свое слово", – заявил Песков СМИ. Он также подчеркивал, что президент России приглашал в Москву поговорить, а не капитулировать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
москва
киев
минск
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/07/270194751_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_3b91be1538088c7cf89445093c99ac72.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, москва, киев, минск, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, москва, киев, минск, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
Кремль: встреча Путина и Зеленского возможна, но главное – цель
11:25 23.04.2026 (обновлено: 16:11 23.04.2026)
Москва пока не видит со стороны Киева политической воли к урегулированию
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только для того, чтобы финализировать договоренности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Главное — целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться", – заявил Песков информационной службе "Вести".
По его словам, главное, чтобы встреча была результативной, и она может состояться только при условии, что она будет для того, чтобы "финализировать договоренности".
При этом он подчеркнул, что в Москве пока не видят со стороны Киева политической воли к урегулированию, и для того, чтобы президент Путин согласился на проведение встречи с Зеленским, Киеву нужно провести соответствующую работу.
"Этому (встрече президента России с Зеленским – Sputnik) должна предшествовать серьезная работа, а главное – политическая воля со стороны киевского режима. Политической воли пока мы не видим", – заключил представитель Кремля.
Поговорить, а не капитулировать
Как ранее заявлял Песков, предложение Владимиру Зеленскому приехать в Москву остается в силе, президент России Владимир Путин всегда держит слово.
Глава российского государства ранее неоднократно заявлял, что Москва всегда готова к переговорам, а Зеленский может приехать в столицу РФ, если у него есть готовность к встрече. Зеленский отказался от предложения.
"Да. Это было слово президента Путина, он всегда держит свое слово", – заявил Песков СМИ. Он также подчеркивал, что президент России приглашал в Москву поговорить, а не капитулировать.