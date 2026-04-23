https://sputnik-georgia.ru/20260423/kvarashou-v-parizhe-kapitan-sbornoy-gruzii-zabil-dubl-v-vorota-nanta-298268103.html

Квара-шоу в Париже: капитан сборной Грузии забил дубль в ворота "Нанта"

Sputnik Грузия

Статистические сервисы признали грузинского футболиста лучшим игроком встречи с рекордной оценкой 9,0 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T12:36+0400

спорт

грузия

новости

париж

хвича кварацхелия

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/12/297639986_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_d0a23a28a30d3d2381d7964a9457dbbb.jpg

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Дубль вингера "Пари Сен-Жермен" и сборной Грузии по футболу Хвичи Кварацхелия помог парижанам одержать победу над "Нантом" со счетом 3:0.В домашнем матче против "Нанта" лидер сборной Грузии реализовал пенальти на 13-й минуте и открыл счет.На 50-й минуте Кварацхелия вновь отличился: сам начал атаку, отдал пас Дембеле у штрафной площади, а спустя несколько секунд Усман вернул ему мяч, после чего грузинский футболист точным ударом оформил свой третий дубль в сезоне. По итогам встречи Кварацхелия был признан лучшим игроком матча, получив оценку 9,0."Хвича демонстрировал высокий уровень игры на протяжении всего сезона. Я говорю не о его игровых качествах, потому что это и так всем известно. Я говорю о его характере, о том, как он действует в обороне независимо от статуса матча. А это действительно важно. Он воспринимал эту игру так, будто это матч Лиги чемпионов", – сказал главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике.После 26 туров ПСЖ лидирует в чемпионате с 66 очками, опережая "Ланс" на четыре очка. На счету Кварацхелия 7 голов и четыре результативные передачи в Лиге 1, причем четыре мяча он забил в последних трех турах.Всего в этом сезоне грузинский футболист забил 16 голов и отдал 9 результативных передач во всех турнирах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

