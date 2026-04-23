Нужна хорошая координация – премьер Грузии объяснил смысл создания новой структуры
Нужна хорошая координация – премьер Грузии объяснил смысл создания новой структуры
Новую структуру возглавит нынешний глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе 23.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-23T19:54+0400
2026-04-23T19:54+0400
2026-04-23T19:54+0400
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Создание нового ведомства в правительстве Грузии необходимо для эффективной работы правоохранительных органов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В правительстве Грузии появится новая структура – аппарат Государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов, который возглавит нынешний глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе По его словам, координированная работа правоохранительных органов была наиболее эффективной при попытке штурма здания администрации президента 4 октября 2025 года, когда благодаря совместным усилиям удалось предотвратить попытку протестующих взять здание штурмом и задержать его организаторов и участников. Для создания нового государственного ведомства требуются законодательные изменения, соответствующие поправки в закон "О структуре правительства Грузии" будут приняты на будущей неделе в ускоренном порядке. Мдинарадзе стал главой СГБ в сентябре 2025 года. На своем посту Мдинарадзе запомнился раскрытием целой серии коррупционных скандалов и дел о государственном перевороте и попыток влияния иностранных сил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Новости
ru_GE

грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, сгб
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, сгб
Нужна хорошая координация – премьер Грузии объяснил смысл создания новой структуры
Новую структуру возглавит нынешний глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Создание нового ведомства в правительстве Грузии необходимо для эффективной работы правоохранительных органов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В правительстве Грузии появится новая структура – аппарат Государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов, который возглавит нынешний глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе
"У нас будет возможность продолжить работу с формализованной, сильной координацией. Существует множество вопросов, которые правоохранительные органы должны решать совместно ежедневно. Лично мне невозможно ежедневно отслеживать каждый вопрос, поэтому введение новой должности абсолютно прагматично, и наше решение было основано на этом", – сказал Кобахидзе.
По его словам, координированная работа правоохранительных органов была наиболее эффективной при попытке штурма здания администрации президента 4 октября 2025 года, когда благодаря совместным усилиям удалось предотвратить попытку протестующих взять здание штурмом и задержать его организаторов и участников.
Для создания нового государственного ведомства требуются законодательные изменения, соответствующие поправки в закон "О структуре правительства Грузии" будут приняты на будущей неделе в ускоренном порядке.
Мдинарадзе стал главой СГБ в сентябре 2025 года. На своем посту Мдинарадзе запомнился раскрытием целой серии коррупционных скандалов и дел о государственном перевороте и попыток влияния иностранных сил.