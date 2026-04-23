Нужна хорошая координация – премьер Грузии объяснил смысл создания новой структуры

Нужна хорошая координация – премьер Грузии объяснил смысл создания новой структуры

Новую структуру возглавит нынешний глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T19:54+0400

2026-04-23T19:54+0400

2026-04-23T19:54+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Создание нового ведомства в правительстве Грузии необходимо для эффективной работы правоохранительных органов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В правительстве Грузии появится новая структура – аппарат Государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов, который возглавит нынешний глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе По его словам, координированная работа правоохранительных органов была наиболее эффективной при попытке штурма здания администрации президента 4 октября 2025 года, когда благодаря совместным усилиям удалось предотвратить попытку протестующих взять здание штурмом и задержать его организаторов и участников. Для создания нового государственного ведомства требуются законодательные изменения, соответствующие поправки в закон "О структуре правительства Грузии" будут приняты на будущей неделе в ускоренном порядке. Мдинарадзе стал главой СГБ в сентябре 2025 года. На своем посту Мдинарадзе запомнился раскрытием целой серии коррупционных скандалов и дел о государственном перевороте и попыток влияния иностранных сил.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, сгб