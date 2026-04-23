От чего зависят отношения Грузии с ЕС – ответ Мдинарадзе

Грузия сохраняет верность европейским ценностям, однако видит свое будущее в "традиционной и христианской Европе", заявил экс-глава СГБ 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T12:59+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Отношения Грузии с Европейским союзом во многом зависят от подходов европейской бюрократии, а не только от самой Грузии, заявил кандидат на пост государственного министра по вопросам координации правоохранительной деятельности и будущий вице-премьер Мамука Мдинарадзе.Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти страны объясняют ухудшение отношений с ЕС разногласиями по поводу конфликта на Украине, а также стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.Мдинарадзе подчеркнул, что для Тбилиси членство в ЕС не является самоцелью, однако остается важной задачей, особенно если речь идет о "традиционной, христианской и демократической Европе"."У нас есть серьезная эмоциональная связь с Европой, основанная на ценностях", – отметил он.Мдинарадзе также затронул тему требований, которые выдвигаются со стороны отдельных европейских чиновников, в том числе в контексте ЛГБТ*-вопросов.По его словам, речь не идет о вмешательстве в личную жизнь граждан, однако подобные темы, как утверждает Мдинарадзе, фигурируют в ряде документов.Он добавил, что в последнее время в европейском обществе усилилась активность вокруг консервативных и суверенитетных идей. В качестве примера он привел политические процессы в Венгрии и Болгарии, где, по его словам, соответствующие месседжи продвигались кандидатами.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан страны действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

