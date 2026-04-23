Отношения Москвы и Вашингтона находятся в самой низкой точке - МИД РФ
Во внешнеполитическом ведомстве полагают, что сложность в отношениях России и США состоит в отсутствие предсказуемости со стороны Дональда Трампа 23.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-23T19:48+0400
15:31 23.04.2026 (обновлено: 19:48 23.04.2026)
Во внешнеполитическом ведомстве полагают, что сложность в отношениях России и США состоит в отсутствие предсказуемости со стороны Дональда Трампа
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время находятся на самой низкой точке, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Дипломат дал оценку отношениям между Россией и США при президенте Дональде Трампе.
"Они находятся на самой низкой точке. Это не я так их описываю. Это наши власти так их описывают, и это жутко", – сказал Панкин.
В то же время он отметил, что прямые контакты между президентами двух стран, которые состоялись в 2025 году в Анкоридже, были плодотворными.
По мнению замминистра, вероятно, сложность в том, что нет предсказуемости.
"Утром можно услышать одно, а вечером - другое, противоположное, или на следующий день – действия, противоречащие и тому, и другому. Так что именно высокая непредсказуемость – самая большая проблема", – сообщил Панкин.
Встреча президентов России и США состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Беседа в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут. Основной темой переговоров стал вопрос урегулирования ситуации на Украине.
Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.