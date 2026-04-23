Отношения Москвы и Вашингтона находятся в самой низкой точке - МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве полагают, что сложность в отношениях России и США состоит в отсутствие предсказуемости со стороны Дональда Трампа 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T15:31+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время находятся на самой низкой точке, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.Дипломат дал оценку отношениям между Россией и США при президенте Дональде Трампе.В то же время он отметил, что прямые контакты между президентами двух стран, которые состоялись в 2025 году в Анкоридже, были плодотворными.По мнению замминистра, вероятно, сложность в том, что нет предсказуемости.Встреча президентов России и США состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Беседа в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут. Основной темой переговоров стал вопрос урегулирования ситуации на Украине.Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

