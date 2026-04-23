Патриархия Грузии призывает молиться за душу Илии II на 40-й день

В официальном обращении подчеркивается, что 25 апреля является решающим для посмертной участи души, а лучшим приношением усопшему станет совершение добрых дел...

2026-04-23T18:57+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Сороковой день со дня кончины имеет особое значение для посмертной участи души, поэтому 25 апреля верующим следует особенно помолиться за душу Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, сообщили в Патриархии Грузии.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви."Как известно, согласно христианскому учению, на 40-й день определяется место пребывания души в соответствии с делами, совершенными при жизни. Это не изменится до Второго пришествия, когда окончательно решится участь усопшего с учетом и тех добрых дел, которые будут совершены после его кончины в его имя", – говорится в сообщении Патриархии.Помимо молитвы, существует множество способов помочь душе, например, совершение добрых дел по отношению к ближним.Также в Патриархии напомнили об одном из пожеланий Илии II: "...во славу Божию постараться исправить хотя бы один свой недостаток и навсегда от него отказаться"."Если каждый из нас сделает это и во имя нашего Патриарха, это станет не только поддержкой его душе, но и принесет, как отмечается, "великую милость и благодать" всему народу", – говорится в сообщении.Как стало известно в начале недели, заседание Священного синода, на котором назовут трех кандидатов на престол Католикоса-Патриарха всея Грузии, пройдет 28 апреля.Как выбирают Католикоса-ПатриархаНа заседании каждый из 39 членов Священного синода имеет право выдвинуть кандидатуру, в том числе собственную. Три кандидата, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены расширенному собранию.Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца. Расширенное собрание, как и интронизация нового Католикоса-Патриарха всея Грузии, пройдет в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси.В расширенное собрание войдут все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии.Каждый участник расширенного собрания имеет право высказать свое мнение по поводу кандидатов в патриархи. Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода.Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

