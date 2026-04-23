Правительство Аджарии возглавит дипломат и бывший его глава Зураб Патарадзе

Патарадзе сменит на посту Сулхана Тамазашвили, назначенного на пост главы МВД Грузии 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T21:25+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Президент Грузии на основании консультаций правительства представил на должность главы правительства Аджарской автономной республики Зураба Патарадзе. Патарадзе сменит на посту Сулхана Тамазашвили, назначенного на пост главы МВД Грузии. У Патарадзе есть опыт работы в правительстве Аджарии, он возглавлял автономную республику с 2016 по 2022 год. Зураб Патарадзе, 1973 года рождения, уроженец Батуми, до сегодняшнего дня занимал должность посла Грузии в Казахстане. В 2000 году работал в Отделе по борьбе с организованными преступными группировками МВД Аджарии. С 2004 года он был вторым секретарем в посольстве Грузии в Москве, где курировал консульскую службу. С 2007 по 2009 год был консулом в Секции интересов Грузии в посольстве Швейцарии в Москве. Позже Патарадзе был генеральным консулом Грузии в городе Салоники в Греции, с 2012 года служил послом Грузии в Турции, а с 2013 года – в Казахстане. После отставки с поста председателя правительства Аджарской АР он отправился послом в Азербайджан.

