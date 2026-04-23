Премьер Грузии и министр обороны Армении обсудили сотрудничество двух стран

23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T18:30+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Вопросы двустороннего, регионального и международного сотрудничества в сфере обороны обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с министром обороны Армении Суреном Папикяном, сообщили в пресс-службе главы правительства. На встрече обсудили существующее многостороннее сотрудничество между двумя странами и растущую динамику двусторонних отношений. Было подчеркнуто, что партнерство в сфере обороны между Грузией и Арменией успешно развивается. В ходе беседы была затронута важная роль региона в международных процессах. Премьер-министр еще раз подтвердил готовность Грузии внести свой вклад в укрепление стабильности и мира в регионе. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

