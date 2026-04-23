Сколько заработала Грузия на транзите фур
Сколько заработала Грузия на транзите фур
Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари 23.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-23T09:01+0400
2026-04-23T09:01+0400
2026-04-23T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур в первом квартале 2026 года снизились на 0,9% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составили 38,7 миллиона лари, говорится в данных Минфина Грузии. Согласно данным госказначейства Минфина Грузии, с начала года грузинским коридором воспользовались 110,5 тысячи грузовых машин. Кроме того, по информации ведомства, лишь в марте грузинскими дорогами воспользовались 42,8 тысячи фур, а бюджет страны пополнился почти на 15 млн лари. Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари. В 2025 году по коридору Грузии прошло 489 390 грузовых машин, доходы от пользования дорогами составили 171,3 миллиона лари, что на 4,5% меньше показателя 2024 года.
экономика, грузия, новости, фуры
экономика, грузия, новости, фуры
Сколько заработала Грузия на транзите фур
Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур в первом квартале 2026 года снизились на 0,9% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составили 38,7 миллиона лари, говорится в данных Минфина Грузии.
Согласно данным госказначейства Минфина Грузии, с начала года грузинским коридором воспользовались 110,5 тысячи грузовых машин.
Кроме того, по информации ведомства, лишь в марте грузинскими дорогами воспользовались 42,8 тысячи фур, а бюджет страны пополнился почти на 15 млн лари.
Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари.
В 2025 году по коридору Грузии прошло 489 390 грузовых машин, доходы от пользования дорогами составили 171,3 миллиона лари, что на 4,5% меньше показателя 2024 года.