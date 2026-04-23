Сколько заработала Грузия на транзите фур

Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур в первом квартале 2026 года снизились на 0,9% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составили 38,7 миллиона лари, говорится в данных Минфина Грузии. Согласно данным госказначейства Минфина Грузии, с начала года грузинским коридором воспользовались 110,5 тысячи грузовых машин. Кроме того, по информации ведомства, лишь в марте грузинскими дорогами воспользовались 42,8 тысячи фур, а бюджет страны пополнился почти на 15 млн лари. Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари. В 2025 году по коридору Грузии прошло 489 390 грузовых машин, доходы от пользования дорогами составили 171,3 миллиона лари, что на 4,5% меньше показателя 2024 года.

