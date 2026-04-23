Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260423/skolko-zarabotala-gruziya-na-tranzite-fur-298221713.html
Сколько заработала Грузия на транзите фур
Sputnik Грузия
Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари 23.04.2026, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/0e/285632439_0:433:704:829_1920x0_80_0_0_c4995ce02d762c5c6d7294e7607eebd7.jpg
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур в первом квартале 2026 года снизились на 0,9% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составили 38,7 миллиона лари, говорится в данных Минфина Грузии. Согласно данным госказначейства Минфина Грузии, с начала года грузинским коридором воспользовались 110,5 тысячи грузовых машин. Кроме того, по информации ведомства, лишь в марте грузинскими дорогами воспользовались 42,8 тысячи фур, а бюджет страны пополнился почти на 15 млн лари. Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари. В 2025 году по коридору Грузии прошло 489 390 грузовых машин, доходы от пользования дорогами составили 171,3 миллиона лари, что на 4,5% меньше показателя 2024 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/0e/285632439_0:384:627:854_1920x0_80_0_0_ba76f74f6ba088736ce62600c08e55aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
09:01 23.04.2026
© photo: Sputnik / StringerОчередь из грузовых фур на Военно-грузинской дороге
Очередь из грузовых фур на Военно-грузинской дороге - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур в первом квартале 2026 года снизились на 0,9% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составили 38,7 миллиона лари, говорится в данных Минфина Грузии.
Согласно данным госказначейства Минфина Грузии, с начала года грузинским коридором воспользовались 110,5 тысячи грузовых машин.
Кроме того, по информации ведомства, лишь в марте грузинскими дорогами воспользовались 42,8 тысячи фур, а бюджет страны пополнился почти на 15 млн лари.
Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари.
В 2025 году по коридору Грузии прошло 489 390 грузовых машин, доходы от пользования дорогами составили 171,3 миллиона лари, что на 4,5% меньше показателя 2024 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0