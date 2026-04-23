Страны ЕС сами поставили себя в уязвимое положение - МИД России

Страны ЕС сами поставили себя в уязвимое положение - МИД России

Евросоюз принял решение о поэтапном запрете импорта российского СПГ и трубопроводного газа, первая стадия вступит в силу уже в апреле 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T17:32+0400

2026-04-23T17:32+0400

2026-04-23T20:42+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Страны Евросоюза сами поставили себя в уязвимое положение, когда отказались от российских энергоносителей, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Дипломат отметил, что происходящий в Персидском заливе кризис с большой долей вероятности усугубит проблемы Евросоюза в экономике и энергетике, а также усилит их зависимость от поставок топлива из США.Ранее профильный еврокомиссар Дан Йоргенсен порекомендовал европейцам в очередной раз "потуже затянуть пояса": экономить топливо, переходить на удаленную работу, отказываться от авто- и авиатранспорта.В январе текущего года Совет ЕС принял решение о полном запрете импорта импорта российского СПГ и трубопроводного газа.Запрет на СНГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года. Запрет на трубопроводный газ начнет действовать с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года —по долгосрочным.В Москве по этому поводу отмечали, что мир движется по пути, который ведет к глобальному энергетическому и экономическому кризису. В такой ситуации спрос и цены на энергоресурсы на мировом рынке кардинально изменились.Россия получает огромное количество запросов из разных стран мира на поставки энергоресурсов. Президент страны Владимир Путин ранее поручил правительству проработать вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки.Он отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки энергоресурсов на европейский рынок, не дожидаясь вступления в силу ограничений Евросоюза, уйти на новые рынки и там закрепиться.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, евросоюз, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины