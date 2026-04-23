https://sputnik-georgia.ru/20260423/uroven-zhurnalistiki-vliyaet-na-imidzh-strany--ekspert-298275928.html
Уровень журналистики влияет на имидж страны – эксперт
Sputnik Грузия
Журналисты напрямую влияют на международные отношения, однако уровень их подготовки может как усиливать, так и подрывать этот процесс
2026-04-23T18:41+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
новости
васо капанадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/17/298275549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b17ce508755d9b889278ab33366ebebc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/17/298275549_191:0:1151:720_1920x0_80_0_0_ca0d1eda2907c4779d47cbae252b13f1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
18:41 23.04.2026 (обновлено: 19:19 23.04.2026)
Журналисты напрямую влияют на международные отношения, однако уровень их подготовки может как усиливать, так и подрывать этот процесс
Об этом заявил эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе, выступая на круглом столе "Информационная политика Грузии – какими будут СМИ в будущем?", который провела газета "Свободная Грузия".
По его словам, особенно важно, чтобы представители медиа обладали высокой квалификацией и задавали компетентные вопросы, в том числе зарубежным чиновникам, поскольку это напрямую отражает уровень журналистики в стране.
Он также подчеркнул необходимость развития аналитической журналистики в Грузии, отметив при этом серьезные проблемы как в базовой подготовке, так и в уровне аналитического мышления, особенно среди тех, кто освещает политические и международные темы.