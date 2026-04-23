В Грузии расследуют возможные планы дестабилизации

Власти Грузии обещают в ближайшее время обнародовать доказательства подготовки "кровопролития", связывая активность зарубежных консультантов 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T16:56+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Попытки внешних сил реализовать в Грузии революционные сценарии фиксируются не впервые. При этом правоохранительные органы ведут расследования и принимают меры для обеспечения стабильности, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Накануне Мамука Мдинарадзе заявил, что в Службе государственной безопасности Грузии ведется расследование, в рамках которого изучаются записи с участием одного из лидеров "Пражского центра гражданского общества" Игоря Блажевича. Как ранее сообщали СМИ, он может быть связан с разработкой сценариев дестабилизации ситуации в стране. По словам Мдинарадзе, в будущем силовые структуры обнародуют информацию о предполагаемых планах оппозиции."К сожалению, это не первый случай, когда конкретные люди проводят тренинги, направленные на переворот и конфронтацию в стране. Несколько месяцев назад мы услышали видеозапись, касающуюся реализации революционного сценария. Это было подано как помощь родителям тяжело больных детей, однако на самом деле речь шла о кровопролитии", – заявил Каладзе.По словам мэра, в подобных процессах, по мнению властей, задействованы внешние акторы, поэтому необходима особая осторожность. Он также подчеркнул важность скоординированной работы государственных структур для сохранения стабильности."Правоохранительными органами были зафиксированы конкретные факты преступлений, что вызвало общественное возмущение. По этому поводу начато расследование. Несмотря на сложности с идентификацией, соответствующие ведомства работают эффективно", – отметил Каладзе.Мэр добавил, что сохранение мира в стране остается ключевым достижением.Чешский активистПо данным СМИ, Блажевич активно поддерживает протестные акции в Грузии в социальных сетях, критикует законодательные инициативы парламента, включая закон "О прозрачности иностранного влияния", а в 2025 году участвовал в мероприятии вместе с экс-министром обороны Тиной Хидашели и экс-министром образования Гией Нодия в качестве модератора, где обсуждались санкции, сопротивление и смена власти.По информации телеканала "Имеди", Игорь Блажевич в последние дни провел очередной тренинг для представителей оппозиции, а всего подобных обучающих встреч, по имеющимся данным, было более десяти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

