В Грузии взяли под контроль создание новых виноградников - фото
В Грузии с 2026 года меняются правила субсидирования государством продажи винограда, а также вводятся новые требования к виноградникам и производимым винам.
В Грузии с 2026 года меняются правила субсидирования государством продажи винограда, а также вводятся новые требования к виноградникам и производимым винам.
Виноградари должны ориентироваться не на количество производимого винограда, а на его качество, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.
Виноградари должны ориентироваться не на количество производимого винограда, а на его качество, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.
Согласно поправкам к закону "О лозе и вине", после 1 мая разведение новых виноградников в коммерческих целях будет возможно только с предварительного согласия Национального агентства вина.
Согласно поправкам к закону "О лозе и вине", после 1 мая разведение новых виноградников в коммерческих целях будет возможно только с предварительного согласия Национального агентства вина.
В противном случае лицо, произвольно выращивающее виноград, не сможет продавать выращенный виноград или произведенное вино в коммерческих целях.
В противном случае лицо, произвольно выращивающее виноград, не сможет продавать выращенный виноград или произведенное вино в коммерческих целях.
Агентство будет выдавать разрешения на выращивание винограда бесплатно.
Агентство будет выдавать разрешения на выращивание винограда бесплатно.
Нововведение затронет только новые коммерческие проекты и не коснется владельцев уже существующих виноградников.
Нововведение затронет только новые коммерческие проекты и не коснется владельцев уже существующих виноградников.
Также закон не распространяется на тех, кто выращивает виноград исключительно для личного потребления.
Также закон не распространяется на тех, кто выращивает виноград исключительно для личного потребления.
Целью введения новых правил является содействие производству качественных, конкурентоспособных алкогольных напитков виноградного происхождения,
Целью введения новых правил является содействие производству качественных, конкурентоспособных алкогольных напитков виноградного происхождения,
а также учету требований местных и международных рынков, необходимых для реализации алкогольной продукции.
а также учету требований местных и международных рынков, необходимых для реализации алкогольной продукции.