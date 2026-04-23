В Грузии взяли под контроль создание новых виноградников - фото
Власти Грузии внесли изменения в закон "О лозе и вине", согласно которым владельцы новых виноградников должны получать специальное разрешение. 23.04.2026, Sputnik Грузия
Лица, которые заложили виноградник до 1 мая 2026 года и еще не зарегистрировали его в Единой базе данных кадастра виноградников, должны официально зарегистрироваться в соответствующем муниципалитете до 1 мая 2026 года, говорится в сообщении Национального агентства вина.
Власти Грузии внесли изменения в закон "О лозе и вине", согласно которым владельцы новых виноградников должны получать специальное разрешение.
Лица, которые заложили виноградник до 1 мая 2026 года и еще не зарегистрировали его в Единой базе данных кадастра виноградников, должны официально зарегистрироваться в соответствующем муниципалитете до 1 мая 2026 года, говорится в сообщении Национального агентства вина.
© video: Sputnik / Stringer

В Грузии с 2026 года меняются правила субсидирования государством продажи винограда, а также вводятся новые требования к виноградникам и производимым винам.

1/9
© photo: Sputnik / Stringer

Виноградари должны ориентироваться не на количество производимого винограда, а на его качество, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.

2/9
© video: Sputnik / Stringer

Согласно поправкам к закону "О лозе и вине", после 1 мая разведение новых виноградников в коммерческих целях будет возможно только с предварительного согласия Национального агентства вина.

3/9
© photo: Sputnik / Stringer

В противном случае лицо, произвольно выращивающее виноград, не сможет продавать выращенный виноград или произведенное вино в коммерческих целях.

4/9
© photo: Sputnik / Stringer

Агентство будет выдавать разрешения на выращивание винограда бесплатно.

5/9
© photo: Sputnik / Stringer

Нововведение затронет только новые коммерческие проекты и не коснется владельцев уже существующих виноградников.

6/9
© video: Sputnik / Stringer

Также закон не распространяется на тех, кто выращивает виноград исключительно для личного потребления.

7/9
© video: Sputnik / Stringer

Целью введения новых правил является содействие производству качественных, конкурентоспособных алкогольных напитков виноградного происхождения,

8/9
© video: Sputnik / Stringer

а также учету требований местных и международных рынков, необходимых для реализации алкогольной продукции.

9/9
