Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта

На участке Гудаури–Коби трассы Мцхета–Степанцминда–Ларс сохраняется высокая опасность схода лавин 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T16:19+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), запрещено из-за лавиноопасности, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. По данным департамента на участке Гудаури–Коби трассы Мцхета–Степанцминда–Ларс сохраняется высокая опасность схода лавин. На участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги – Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

