https://sputnik-georgia.ru/20260423/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-zakryta-298272526.html
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта
Sputnik Грузия
На участке Гудаури–Коби трассы Мцхета–Степанцминда–Ларс сохраняется высокая опасность схода лавин
2026-04-23T16:06+0400
2026-04-23T16:06+0400
2026-04-23T16:19+0400
грузия
новости
погода
верхний ларс
департамент автомобильных дорог
ситуация на военно-грузинской дороге
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250706035_0:74:1425:876_1920x0_80_0_0_aacf9c20aba9f275c4bad7815f230940.jpg
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), запрещено из-за лавиноопасности, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. По данным департамента на участке Гудаури–Коби трассы Мцхета–Степанцминда–Ларс сохраняется высокая опасность схода лавин. На участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги – Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250706035_152:165:1199:950_1920x0_80_0_0_4200fd7dfa18656583b7d3a8b7d303ad.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта
16:06 23.04.2026 (обновлено: 16:19 23.04.2026)
На участке Гудаури–Коби трассы Мцхета–Степанцминда–Ларс сохраняется высокая опасность схода лавин
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), запрещено из-за лавиноопасности, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
По данным департамента на участке Гудаури–Коби трассы Мцхета–Степанцминда–Ларс сохраняется высокая опасность схода лавин.
На участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме.
Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги – Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.