Власть и медиа: как сохранить независимость в условиях кризиса

Круглый стол на тему "Информационная политика Грузии – какими будут СМИ в будущем?" прошел в Тбилиси. Участники обсудили ключевые вопросы трансформации... 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T16:54+0400

Особое внимание было уделено роли государства – как власти Грузии могут поддерживать независимость СМИ, не вмешиваясь в редакционную политику. Также эксперты обозначили наиболее критичные угрозы для медиасреды на сегодняшний день.В ходе встречи прозвучало, что ситуация как в общественно-политической жизни страны, так и в медиасфере остается сложной."Практически мы не видим перспектив, что ситуация улучшится. Поэтому очень важно обсуждать такие вопросы: какова ситуация в информационном пространстве Грузии, какие есть вызовы, какие есть проблемы. Почему не видно? Потому что страна управляется слабо. Есть серьезные проблемы в управленческой системе страны, есть серьезные внешнеполитические вызовы, есть внутренняя напряженность, есть высокий уровень поляризации. И, естественно, нам ничего не остается, как говорить об этом", – говорит эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе.Эксперты подчеркнули, что подобные дискуссии позволяют обозначить ключевые проблемы и наметить направления для необходимых изменений."Значение сегодняшнего круглого стола трудно переоценить, потому что это случается очень редко в Грузии, я даже не знаю прецедентов, чтобы собирались эксперты высокого класса, действительно настоящие журналисты, медиаменеджеры, публицисты и говорили о насущных проблемах. Каждый выступающий имел свою позицию и имел что сказать, отличное от других. Каждый акцентировал важную область, требующую внесения изменений", – отметил гендиректор и главред "Грузинформ" Арно Хидирбегишвили.

