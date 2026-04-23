https://sputnik-georgia.ru/20260423/zagryaznenie-chernogo-morya-u-poberezhya-gruzii-oshtrafovan-korabl-pod-flagom-panamy-298279159.html

Загрязнение Черного моря у побережья Грузии: оштрафован корабль под флагом Панамы

Sputnik Грузия

23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T22:26+0400

грузия

новости

общество

департамент природоохранного надзора

черное море

панама

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/01/265671981_116:0:1238:631_1920x0_80_0_0_1b6a40e6749a43704d4fee6d3eee0080.png

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Корабль, плавающий под флагом Панамы, оштрафован в Грузии за загрязнение Черного моря хозяйственными водами, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора. На основании протокола об административном правонарушении, составленного сотрудниками Департамента экологического надзора и пограничной полиции, суд в Поти признал судно нарушителем и наложил штраф в размере 100 тысяч лари. Судно получило право покинуть территориальные воды Грузии и свободно плавать после уплаты наложенного штрафа и компенсации за ущерб, причиненный окружающей среде. В этом году сотрудники Конвенционного отдела уже провели инспекцию 72 судов. Выявлено 7 нарушений. Из них 5 случаев связаны с загрязнением моря. Как отметило ведомство, в последние годы значительно сократилось количество случаев загрязнения морской среды нефтепродуктами с судов, что, с одной стороны, является результатом усиления работы Департамента экологического надзора и эффективной работы Отдела черноморской конвенции, а с другой стороны, результатом увеличения штрафов, что оказывает сдерживающий эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

