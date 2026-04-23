Загрязнение Черного моря у побережья Грузии: оштрафован корабль под флагом Панамы
23.04.2026, Sputnik Грузия
22:26 23.04.2026 (обновлено: 23:13 23.04.2026)
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Корабль, плавающий под флагом Панамы, оштрафован в Грузии за загрязнение Черного моря хозяйственными водами, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора.
На основании протокола об административном правонарушении, составленного сотрудниками Департамента экологического надзора и пограничной полиции, суд в Поти признал судно нарушителем и наложил штраф в размере 100 тысяч лари.
Судно получило право покинуть территориальные воды Грузии и свободно плавать после уплаты наложенного штрафа и компенсации за ущерб, причиненный окружающей среде.
Охрана Черного моря является приоритетом для Департамента экологического надзора. Конвенциональное управление Департамента по охране Черного моря осуществляет постоянный государственный контроль над Черным морем в целях минимизации загрязнения воды, а также предотвращения, пресечения и выявления незаконного рыболовства.
В этом году сотрудники Конвенционного отдела уже провели инспекцию 72 судов. Выявлено 7 нарушений. Из них 5 случаев связаны с загрязнением моря.
Как отметило ведомство, в последние годы значительно сократилось количество случаев загрязнения морской среды нефтепродуктами с судов, что, с одной стороны, является результатом усиления работы Департамента экологического надзора и эффективной работы Отдела черноморской конвенции, а с другой стороны, результатом увеличения штрафов, что оказывает сдерживающий эффект.