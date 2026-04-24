https://sputnik-georgia.ru/20260424/298293773.html

На Западе открыто говорят о подготовке войны с Россией, заявил Лавров

Sputnik Грузия

Глава российской дипломатии констатировал, что политика стран "коллективного Запада" является основной угрозой международному обществу и безопасности 24.04.2026, Sputnik Грузия

в мире

россия

политика

нато

оон

обсе

сша

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/18/298293955_0:30:2881:1651_1920x0_80_0_0_bd89636b7ddc9678aa1e7bec96c5424e.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Запад пытается демонизировать все русское, чтобы оправдать свою политику, и открыто говорит о подготовке войны с Россией в обозримом будущем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.Лавров подчеркнул, что страны Запада также используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана против России."В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве "наконечника" используется киевский режим… Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана", – заявил глава МИД РФ.Министр также напомнил, что этот "наконечник" был бы беспомощен без материального наполнения оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих со стороны Запада.По его словам, коллективный Запад стремится любой ценой сохранить доминирование и сдержать развитие новых мировых центров в Азии, Африке и Латинской Америке.В этих условиях глава российской дипломатии констатировал, что политика стран "коллективного Запада" является основной угрозой международному обществу и безопасности."Основную угрозу международному миру и безопасности, как мы это видим сегодня, представляет политика государств "коллективного Запада", – указал он.При этом он обратил внимание на то, что хоть Запад и продолжают называть "коллективным", однако в этом коллективе уже появились разногласия. Например, США в диалоге с Россией теперь не следуют логике "если ты не сделаешь то, что я у тебя прошу, я тебя накажу". После начала спецоперации РФ на Украине власти европейских стран еще сильнее ужесточили антироссийскую риторику. Например, Литва стала регулярно обращаться к США и НАТО и просить постоянного присутствия сил западного блока в стране.Вильнюс также постоянно заявляет о важности "укрепления" восточного фланга и защиты от "российской угрозы". Этими факторами власти оправдывают привлечение в республику дополнительных контингентов НАТО. Также в стране постоянно проходят военные учения.В то же время президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

