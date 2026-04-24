На Западе открыто говорят о подготовке войны с Россией, заявил Лавров
Глава российской дипломатии констатировал, что политика стран "коллективного Запада" является основной угрозой международному обществу и безопасности 24.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Запад пытается демонизировать все русское, чтобы оправдать свою политику, и открыто говорит о подготовке войны с Россией в обозримом будущем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.
"Для того, чтобы оправдать свою политику, Запад, прежде всего международный Брюссель (евросоюзовский и натовский – они как-то сливаются в единое целое), а также Берлин, Париж, Лондон, конечно же, куда же без него, пытаются демонизировать все русское и открыто говорят о подготовке войны с нами в обозримом будущем", – передает его слова РИА Новости.
Лавров подчеркнул, что страны Запада также используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана против России.
"В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве "наконечника" используется киевский режим… Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана", – заявил глава МИД РФ.
Министр также напомнил, что этот "наконечник" был бы беспомощен без материального наполнения оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих со стороны Запада.
По его словам, коллективный Запад стремится любой ценой сохранить доминирование и сдержать развитие новых мировых центров в Азии, Африке и Латинской Америке.
"Стратегическая цель (коллективного Запада – Sputnik), мы нисколько не сомневаемся, сохраняется прежней – любыми способами доминировать, доминировать и доминировать, сохранять насколько возможно и как долго возможно свою гегемонию, сдерживать развитие новых мировых центров, конкурентов, расположенных в странах мирового большинства, в Азии, Африке, Латинской Америке", – сказал Лавров.
В этих условиях глава российской дипломатии констатировал, что политика стран "коллективного Запада" является основной угрозой международному обществу и безопасности.
"Основную угрозу международному миру и безопасности, как мы это видим сегодня, представляет политика государств "коллективного Запада", – указал он.
При этом он обратил внимание на то, что хоть Запад и продолжают называть "коллективным", однако в этом коллективе уже появились разногласия. Например, США в диалоге с Россией теперь не следуют логике "если ты не сделаешь то, что я у тебя прошу, я тебя накажу".
"Логика американцев в отношениях с большинством государств – в диалоге с нами я пока таких вещей не слышал и, надеюсь, не услышу – такая, что, если ты не сделаешь то, что я у тебя прошу, я тебя накажу. То есть я тебе ничего не обещаю, но ты мне должен дать то, что мне хочется, а не дашь – я тебя накажу", – уточнил Лавров.
После начала спецоперации РФ на Украине власти европейских стран еще сильнее ужесточили антироссийскую риторику. Например, Литва стала регулярно обращаться к США и НАТО и просить постоянного присутствия сил западного блока в стране.
Вильнюс также постоянно заявляет о важности "укрепления" восточного фланга и защиты от "российской угрозы". Этими факторами власти оправдывают привлечение в республику дополнительных контингентов НАТО. Также в стране постоянно проходят военные учения.
В то же время президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".