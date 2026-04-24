Грузия
рус
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20260424/bank-rossii-snizil-klyuchevuyu-stavku-na-50-bazovykh-punktov-298289334.html
Банк России снизил ключевую ставку на 50 базовых пунктов
Банк России снизил ключевую ставку на 50 базовых пунктов
Sputnik Грузия
Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году, говорится в заявлении ЦБ РФ 24.04.2026
2026-04-24T13:38+0400
2026-04-24T18:10+0400
россия
экономика
центральный банк росси
инфляция
ставка рефинансирования
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264894587_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b2d0c83006ed94d9ca3fe89becbcaa08.jpg
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 18,00% годовых, говорится в заявлении регулятора.В сообщении отмечается, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг, При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год.Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264894587_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3f99f3f9eddae2cade07e9a1d8d2b01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, экономика, центральный банк росси, инфляция, ставка рефинансирования
россия, экономика, центральный банк росси, инфляция, ставка рефинансирования

Банк России снизил ключевую ставку на 50 базовых пунктов

13:38 24.04.2026 (обновлено: 18:10 24.04.2026)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 24.04.2026
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году, говорится в заявлении ЦБ РФ
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 18,00% годовых, говорится в заявлении регулятора.
Ключевая ставка минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
В сообщении отмечается, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг, При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год.
"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", – подчеркнул регулятор.
Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0