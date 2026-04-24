Банк России снизил ключевую ставку на 50 базовых пунктов
Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году, говорится в заявлении ЦБ РФ
2026-04-24T18:10+0400
13:38 24.04.2026 (обновлено: 18:10 24.04.2026)
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 18,00% годовых, говорится в заявлении регулятора.
Ключевая ставка
– минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
В сообщении отмечается, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг, При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год.
"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", – подчеркнул регулятор.
Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.