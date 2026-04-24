https://sputnik-georgia.ru/20260424/bank-rossii-snizil-klyuchevuyu-stavku-na-50-bazovykh-punktov-298289334.html

Банк России снизил ключевую ставку на 50 базовых пунктов

Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году, говорится в заявлении ЦБ РФ

2026-04-24T13:38+0400

россия

экономика

центральный банк росси

инфляция

ставка рефинансирования

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264894587_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b2d0c83006ed94d9ca3fe89becbcaa08.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 18,00% годовых, говорится в заявлении регулятора.В сообщении отмечается, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг, При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год.Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

