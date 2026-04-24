Чьи дипломы признает государство – подробности

Реформа коснется выпускников вузов, утративших аккредитацию в процессе обучения, а также приравняет 4-летнее очное образование старого образца к степени... 24.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-24T16:56+0400

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению поправок в закон "О высшем образовании", которые предполагают уточнение процедуры признания дипломов в Грузии.Согласно поправкам, власти Грузии будут признавать дипломы, выданные вузами, впоследствии утратившими аккредитацию, до 1 сентября 2010 года, если студенты были зачислены в эти учебные заведения на основании Единых национальных экзаменов.Дипломы, выданные до 2005 года, будут признаны только в том случае, если на момент их выдачи у вуза была соответствующая лицензия.Что касается степени магистра, то она будет присуждаться лишь тем выпускникам вузов, которые получили одноступенчатое образование в рамках старой системы, действовавшей до введения двухступенчатой модели высшего образования – бакалавриата и магистратуры.В Грузии, до введения единой системы аккредитации вузов в 2010 году, работали сотни различных коммерческих институтов, которые обучали студентов и выдавали дипломы на основании лицензии.После реформы студенты и выпускники таких вузов оказались в сложном положении, поскольку их дипломы не признавались из-за того, что учебные заведения утратили аккредитацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

