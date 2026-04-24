Гражданство Грузии в 2025 году получили 2 333 иностранца

24.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-24T20:38+0400

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Гражданами Грузии в 2025 году стали 2 333 иностранных гражданина, из которых 1 754 родились в Грузии, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", число получивших гражданство Грузии в 2025 году сократилось по сравнению с 2024 годом на 35%. Из общего числа иностранцев, ставших грузинскими гражданами, 1 393 были гражданами России. Далее следуют граждане Германии (296), Украины (114), Армении (104) и США (81). Также гражданами Грузии стали 71 гражданин Израиля, 62 гражданина Турции, 43 гражданина Германии и 23 гражданина Великобритании. Основная часть получивших грузинское гражданство – это лица старше 40 лет (1 519), при этом 18 человек стали обладателями грузинского паспорта в возрасте старше 80 лет. Также гражданство Грузии получили 189 несовершеннолетних. Гражданство Грузии предоставляется в обычном порядке, в упрощенном порядке, в исключительном порядке или в порядке восстановления. Для получения гражданства соискатели должны сдать экзамены по грузинскому языку, основам права и истории Грузии. Решение о предоставлении гражданства принимает президент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

