https://sputnik-georgia.ru/20260424/kakie-ekonomicheskie-vozmozhnosti-gruzii-otkryvaet-napryazhennost-vokrug-irana-298291947.html
Какие экономические возможности Грузии открывает напряженность вокруг Ирана?
Sputnik Грузия
Обострение ситуации вокруг Ирана перераспределяет ключевые логистические маршруты, и на этом фоне Грузия может не только столкнуться с рисками, но и получить... 24.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-24T19:12+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
экономика
грузия
иран
азербайджан
ближний восток
пресс-центр
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/18/298291709_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f0ec065ede7b1982fce9f98b310bb9aa.jpg
иран
азербайджан
ближний восток
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/18/298291709_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2e451679c858653c9aa411aaf9c5d17.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, экономика, грузия, иран, азербайджан, ближний восток, пресс-центр, видео
Обострение ситуации вокруг Ирана перераспределяет ключевые логистические маршруты, и на этом фоне Грузия может не только столкнуться с рисками, но и получить новые возможности – прежде всего как транзитный хаб и безопасное направление для инвестиций и туризма
Об этом в интервью Sputnik Грузия рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.
По его словам, на фоне фактической остановки южного транспортного коридора через Иран возрастает значение так называемого "срединного маршрута" Восток-Запад, где ключевую роль играют Грузия и Азербайджан. Однако потенциал этого направления пока ограничен – инфраструктура требует модернизации, в том числе портов на Каспии.
Сафаров отмечает, что текущая напряженность создает для Грузии окно возможностей, но оно носит временный характер. После стабилизации ситуации логистические потоки могут снова перераспределиться.
Геополитическая нестабильность также неоднозначно влияет на инвестиционный климат. С одной стороны, регион воспринимается как зона риска, что может сдерживать инвесторов. С другой – происходит частичный отток капитала из Ирана, и часть этих средств может направляться в соседние страны, включая Грузию, в том числе в недвижимость и малый бизнес.
Отдельное внимание эксперт уделил туристическому сектору. По его оценке, на фоне напряженности на Ближнем Востоке и в Турции Грузия может стать более привлекательным направлением для туристов, ищущих стабильность и безопасность. Дополнительным фактором остается устойчивый поток туристов из России, который, по словам Сафарова, менее чувствителен к текущим ограничениям в авиасообщении.
В долгосрочной перспективе ключевым фактором устойчивости грузинской экономики эксперт называет сохранение нейтральной позиции и развитие роли страны как логистического узла между Европой и Азией. В числе приоритетных направлений – транспортная инфраструктура, туризм, включая медицинский, а также гибкая внешнеэкономическая стратегия.
"Главное – сохранить холодную голову и действовать исходя из национальных интересов", – резюмировал Сафаров.