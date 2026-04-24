Какой сегодня церковный праздник: 24 апреля 2026

По православному церковному календарю 24 апреля отмечают день памяти священномученика Антипы, мучеников Прокесса и Мартиниана, а также преподобного Иоанна

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.АнтипаПо церковному календарю 24 апреля поминают священномученика Антипу – ученика апостола Иоанна Богослова. Антипу избрали епископом города Пергама (Малая Азия) во время правления Нерона (54-68), который начал преследование христиан.Многие верующие в этот период были изгнаны или казнены, а апостол Иоанн Богослов был сослан на остров Патмос. Большинство жителей Пергама благодаря твердой вере и неустанной проповеди святителя стали христианами, что сильно разгневало жрецов-язычников.Схватив епископа, они поволокли его в храм Артемиды и бросили внутрь раскаленного медного вола. В печи святитель громко молился Богу, прося укрепить веру христиан и принять его душу. Антипа спокойно умер, как бы уснув. Огонь не тронул его тело. Ночью верующие похоронили епископа, а апостол Иоанн упомянул о его стойкости в книге Откровений.Прокесс и МартинианПо церковному календарю 24 апреля поминают мучеников Прокесса и Мартиниана, живших в I веке. Язычники Прокесс и Мартиниан служили стражами в Мамертинской темнице Рима, где содержались государственные преступники, в том числе и христиане.Они пришли к вере, наблюдая за узниками, слушая их проповеди и беседы. Прокесс и Мартиниан приняли крещение от апостола Петра в темнице и отпустили ученика Спасителя на волю.Начальник тюрьмы разгневался и потребовал их отречься от христовой веры, но воины были непреклонны. Ни уговоры, ни пытки не сломили их. Казнили мучеников в 67 году.Иоанн СолунскийПо церковному календарю 24 апреля поминают преподобного Иоанна Солунского.Родился будущий святой в конце VIII века. Иоанн принял постриг в Солунском монастыре от преподобного Григория Декаполита, учеником которого стал еще юношей.Император Лев Армянин в то время возобновил гонение на верующих за почитание святых икон. Образы из-за распространившегося неверного толкования Писания стали приравнивать к идолам. Иконы сжигали, а тех, кто хранил их, бросали в тюрьмы, ссылали и казнили.Чтобы противостоять иконоборческой ереси, преподобный Григорий отправился в Константинополь вместе с Иосифом Песнописцем и учеником Иоанном. Несмотря на преследования, они несколько лет без страха защищали православие и проповедовали почитание Святых образов.Преподобный Григорий умер в 820 году. Вскоре за ним последовал и его верный ученик. Мощи святых Иосиф Песнописец перенес в построенную им церковь имени Николая Чудотворца.ИмениныПо церковному календарю 24 апреля именины отмечают Антип, Варсонофий, Иван, Ефим, Мартиниан, Прокесс, Фармуфий, Тихон, Харитон и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

