Кремль о 20-м пакете санкций ЕС: у России огромный опыт

Кремль о 20-м пакете санкций ЕС: у России огромный опыт

В Москве неоднократно заявляли, что политикой ограничительных мер коллективный Запад вредит прежде всего своей экономической стабильности 24.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-24T17:28+0400

2026-04-24T17:28+0400

2026-04-24T20:59+0400

россия

в мире

политика

дмитрий песков

антироссийские санкции

обострение ситуации вокруг украины

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Западные санкции, безусловно, незаконны и несут в себе негативный эффект, но Россия научилась сводить его к минимуму и не прерывать работу в самых различных направлениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Евросоюз принял очередной, 20-й пакет ограничительных мер в отношении России.Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, не страшны ли для РФ очередные санкции, Песков отметил, что было бы неверно отрицать тот негативный эффект, который они в себе несут.Однако, по словам официального представителя Кремля, государство накопило достаточный опыт, чтобы минимизировать последствия ограничительной политики Запада в отношении РФ. При этом Песков отметил, что Москва не меняла своей позиции и продолжает считать санкции коллективного Запада противозаконными.В четверг, 23 апреля, ЕС одобрил 20-й пакет санкций в отношении России. В нем перечислены 120 физлиц. Также в пакет попали организации топливно-энергетического и добывающего секторов, российские банки, компании и физлица, связанные с ВПК России. Наложены ограничения на 46 морских судов, которые не смогут заходить в европейские порты.20-й пакет европейских санкций затронул и ряд белорусских компаний. В целом действие введенных ранее ограничительных мер против Беларуси продлено до 28 февраля 2027 года.При этом глава евродипломатии Кая Каллас в пятницу заявила о намерении политического руководства Евросоюза активно продвигать работу над 21-м пакетом ограничительных мер.В Москве неоднократно заявляли, что Россия выдержит незаконное санкционное давление на страну, а политикой ограничительных мер коллективный Запад вредит прежде всего своей экономической стабильности.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, дмитрий песков, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины