Кремль о 20-м пакете санкций ЕС: у России огромный опыт
В Москве неоднократно заявляли, что политикой ограничительных мер коллективный Запад вредит прежде всего своей экономической стабильности 24.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-24T20:59+0400
17:28 24.04.2026 (обновлено: 20:59 24.04.2026)
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Западные санкции, безусловно, незаконны и несут в себе негативный эффект, но Россия научилась сводить его к минимуму и не прерывать работу в самых различных направлениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Евросоюз принял очередной, 20-й пакет ограничительных мер в отношении России.
Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, не страшны ли для РФ очередные санкции, Песков отметил, что было бы неверно отрицать тот негативный эффект, который они в себе несут.
"Санкции – это плохо. И так, знаете, легковесно говорить "не страшны" и так далее – было бы неверно", – сказал Песков, комментируя очередное санкционное решение Евросоюза.
Однако, по словам официального представителя Кремля, государство накопило достаточный опыт, чтобы минимизировать последствия ограничительной политики Запада в отношении РФ. При этом Песков отметил, что Москва не меняла своей позиции и продолжает считать санкции коллективного Запада противозаконными.
"У них (санкций – Sputnik), конечно, есть негативный эффект. Но, во-первых, мы уже обзавелись изрядным опытом по минимизации последствий санкций и огромным опытом по тому, как не прерывать работу в самых различных направлениях, несмотря на эти ограничения, которые мы считаем абсолютно незаконными", – подчеркнул Песков.
В четверг, 23 апреля, ЕС одобрил 20-й пакет санкций в отношении России. В нем перечислены 120 физлиц. Также в пакет попали организации топливно-энергетического и добывающего секторов, российские банки, компании и физлица, связанные с ВПК России. Наложены ограничения на 46 морских судов, которые не смогут заходить в европейские порты.
20-й пакет европейских санкций затронул и ряд белорусских компаний. В целом действие введенных ранее ограничительных мер против Беларуси продлено до 28 февраля 2027 года.
При этом глава евродипломатии Кая Каллас в пятницу заявила о намерении политического руководства Евросоюза активно продвигать работу над 21-м пакетом ограничительных мер.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия выдержит незаконное санкционное давление на страну, а политикой ограничительных мер коллективный Запад вредит прежде всего своей экономической стабильности.