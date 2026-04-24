Медиа без будущего или будущее без медиа: грузинские эксперты о кризисе в СМИ
© photo: Sputnik / StringerКруглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Почему грузинское информационное пространство в кризисе, кто за это несет ответственность и есть ли выход – эти вопросы обсудили журналисты в ходе круглого стола "Информационная политика Грузии – какими будут СМИ в будущем?", организованного газетой "Свободная Грузия"
Поляризация: медиа разделены так же, как общество
Эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе сказал, что грузинское медиапространство отражает общую ситуацию в стране. СМИ разделены на два лагеря – одни поддерживают власть, другие – оппозицию. При этом уровень поляризации, по его словам, только растет, и медиа этому способствуют.
По наблюдению Капанадзе, на провластных каналах – "Имеди", "Пост ТВ", "Первом канале", "Маэстро" – ведущие во время дебатов критикуют оппозицию, но критики власти практически нет. Он также отметил, что качество аналитики на грузинских каналах низкое – это касается и телевидения, и печатных изданий. По его словам, многие люди говорят, что не хотят смотреть грузинские телеканалы, потому что толку от них мало.
© photo: Sputnik / StringerВасо Капанадзе. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer
Капанадзе считает, что нужно разработать информационную политику, которая помогала бы снижать уровень поляризации. Он также указал на проблему с дебатами: нужно серьезнее подходить к выбору участников, чтобы они говорили по существу и зрители не оставались с чувством неудовлетворенности.
"Грузинская мечта" проиграла информационное пространство
Гендиректор "Грузинформ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили рассказал о том, как складывалась государственная информационная политика с 2012 года.
По его словам, придя к власти, "Грузинская мечта" отпустила информационное пространство на произвол судьбы под лозунгом "Нам некогда заниматься пиаром, мы занимаемся делом". В результате оппозиционные СМИ опережали власть на шаг, используя и факты, и фейки. По сей день "Грузинская мечта" находится в позиции оправдывающейся стороны.
Хидирбегишвили рассказал о коммуникационной стратегии правительства на 2024–2027 годы. Он отметил, что стратегия разрабатывалась с участием структур НАТО и финансировалась Госдепом США, и поэтому изначально была направлена против российского нарратива, а не на реальную борьбу с дезинформацией. По его словам, вместо борьбы с дезинформацией продолжалась целенаправленная дезинформация населения.
© photo: Sputnik / StringerАрно Хидирбегишвили. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer
Он также упомянул три закона, принятых в последние годы: о прозрачности иностранного влияния (2024), о регистрации иностранных агентов (2025) и изменения в закон о грантах (2026). По его мнению, эти законы проблему не решат – тем более что в них уже появились исключения, и перечень исключений рискует стать длиннее самих правил.
Отдельно Хидирбегишвили остановился на отключении российских информационно-политических каналов 16 апреля 2026 года – РТР, РЕН-ТВ, НТВ, "Россия-24" и других. Он назвал это нездоровым и проводит параллели с практикой режима Саакашвили. По его словам, провайдеры несут убытки от отключения таких пакетов и не стали бы действовать вопреки своим интересам без чьей-то команды. Он также указал, что одновременно с этим российские сервисы – Яндекс, Mail.ru, ВКонтакте – начали блокировать пользователей с грузинскими IP-адресами.
В итоге Хидирбегишвили констатировал: пока главные рычаги информационной площадки находятся в руках дилетантов, говорить о государственной информационной политике в серьезном смысле не приходится. Государство не должно стесняться поддерживать СМИ, которые проводят государственную политику на профессиональном уровне. Однако прямые вложения в нынешние лояльные издания без системного подхода удачными инвестициями назвать нельзя.
Кто сегодня журналист – и почему это важно
Руководитель информационного агентства For.ge Георгий Якобашвили говорил о том, как изменилась профессия журналиста.
По его словам, раньше журналисты приходили через печатные редакции – учились писать, работали с источниками, набирались опыта. Сегодня на телевидение берут по внешности, нанимают педагога по речи – и считают, что журналист готов. При этом, по наблюдению Якобашвили, продюсеры сами смеются над своими журналистами – за невежество, безответственность и непрофессионализм.
© photo: Sputnik / StringerГиорги Якобашвили. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer
Другая острая проблема – социальные сети. Якобашвили объяснил: сегодня любой человек может завести YouTube-канал, заказать сайт за три тысячи лари, распечатать пресс-удостоверение на цветном принтере – и прийти на митинг, называя себя журналистом. По его словам, 90% информации, которая распространяется через социальные сети и подхватывается медиа, – это слухи, никем не проверенные.
Якобашвили считает, что нужно законодательно определить, кто является журналистом, а кто нет. Он также призвал немедленно запустить в работу уже принятый закон о диффамации, который пока остается нерабочим. Кроме того, он высказался против того, что он назвал псевдоколлегиальностью: когда журналисты не критикуют коллег только потому, что те тоже журналисты. По его словам, 99% тех, кто сегодня носит это звание, он не может считать журналистами.
Журналистика начинается с образования
Профессор Тбилисского государственного университета Эдишер Гвенетадзе говорил о связи между состоянием образования и состоянием медиа.
Он поделился своим наблюдением из многолетней работы со студентами журфака: те, кто учился плохо, оказались на телевидении, а те, кто учился хорошо, – практически нет. По его словам, это катастрофа.
Гвенетадзе убежден, что причина нынешнего состояния медиа – в разрушении системы образования. Он также указал на демографическую ситуацию в стране как на критическую проблему, которой журналистика почти не уделяет внимания. По его мнению, при Патриархии нужно создать Демографический фонд – с участием бизнеса, куда каждый работающий журналист отчислял бы часть зарплаты.
Завершая выступление, он обратил внимание на то, что зрители уже привыкли к скандалам, ругани и взаимным оскорблениям в эфире – и передача без этого просто не набирает рейтинг.
© photo: Sputnik / StringerЭдишер Гвенетадзе. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer
"Болит ли кому-нибудь эта страна"
Журналист и продюсер Отар Шаоршадзе считает, что журналистика потеряла честность и связь с реальными проблемами людей.
По его словам, села опустели, в стране наркомания и игромания – но этих тем в медиа нет. Если какое-то небольшое телевидение и поднимает такие темы, оно быстро оказывается на стороне власти. "Пока любовь не вернется, пока честность не вернется – ответа не будет", – сказал Шаоршадзе.
Он также отметил, что обе стороны – и провластные, и оппозиционные медиа – финансируются и снаружи, и изнутри, и заняты не судьбой страны, а собственным выживанием.
Он поднял проблему "медийных экспертов", которые появляются в самых разных передачах – политических, музыкальных, любых других, – и зритель заранее знает, что они скажут. В результате люди перестают смотреть и перестают верить.
При этом Шаоршадзе подчеркнул, что в стране много хороших молодых людей. Но их не показывают: на улице заметны те немногие, кто дерется и ругается, а те, кто сидит дома и учится, – невидимы.
© photo: Sputnik / StringerОтар Шаоршадзе. Круглый стол экспертов и политологов, организованный газетой "Свободная Грузия"
© photo: Sputnik / Stringer